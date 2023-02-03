Irán, detrás del hackeo a la revista francesa Charlie Hebdo
Investigadores de Microsoft indicaron que el hackeo a la revista francesa Charlie Hebdo fue orquestado por Irán, debido a la caricatura de Jamenei.
Investigadores de seguridad de Microsoft informaron que un equipo de piratas informáticos respaldados por el gobierno de Irán son los causantes del hackeo a la revista satírica francesa Charlie Hebdo.
A principios de enero, la revista fue hackeada, por lo que los datos privados de los clientes de Charlie Hebdo fueron robados y filtrados.
La revista fue atacada cibernéticamente después de publicar una serie de caricaturas en las que se presentaba negativamente al líder supremo de Irán, el ayatolá Jamenei. Las caricaturas formaban parte de una campaña mediática que, según Charlie Hebdo, pretendía apoyar las protestas antigubernamentales en la república islámico.
Tras la publicación, Irán prometió “una respuesta efectiva” a las caricaturas que calificó como “insultantes” y convocó al representante francés en Teherán, al tiempo que puso fin a las actividades del Instituto Francés de investigación en Irán y dijo que estaba reevaluando las actividades culturales de Francia en el país.
JUST IN: #BNNIran Reports.— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) February 3, 2023
An Iranian -backed hacking team allegedly stole and leaked private customer data belonging to French satirical magazine Charlie Hebdo, security researchers at Microsoft said on Friday.#Iran #France #Hack #Internet pic.twitter.com/hZ7XFlyYPj
Un responsable de prensa de Charlie Hebdo dijo que la revista no tenía nada que decir sobre el asunto "por el momento".
Los investigadores de Microsoft, dijeron que el hackeo de Charlie Hebdo formaba parte de una operación más amplia de influencia digital cuyas técnicas coincidían con actividades ya identificadas vinculadas a equipos de piratas informáticos respaldados por el Estado iraní.
¿Qué pasó en la revista Charlie Hebdo?
Tras las críticas de Irán a las caricaturas de Jamenei, un grupo de piratas informáticos autodenominado "Almas santas" publicó en un foro de internet que tenía acceso a los nombres y datos de contacto de más de 200 mil suscriptores de Charlie Hebdo. En su mensaje, afirmaban que venderían la información por 20 bitcoins (470 mil dólares).
Una muestra de los datos filtrados fue publicada posteriormente y verificada como auténtica por el diario francés Le Monde.
"Esta información, obtenida por el actor iraní, podría poner a los suscriptores de la revista en peligro de ser objeto de ataques online o físicos por parte de organizaciones extremistas", afirman los investigadores de Microsoft.
Para amplificar su operación, los piratas informáticos iraníes utilizaron cuentas de Twitter con identidades falsas o robadas para criticar las caricaturas de Jamenei. Dos cuentas que se hacían pasar por un editor de Charlie Hebdo y un ejecutivo de tecnología también publicaron los datos filtrados antes de que Twitter los prohibiera, dijo Microsoft.