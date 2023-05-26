Gobierno de Irán busca suspender las cuentas bancarias de las mujeres; estas son las razones

El papel de la mujer en Irán se ha visto permeado por las fuertes restricciones que aplica el presidente Ebrahim Raisi, pues actualmente representan el 14% del campo laboral, mismo que tiene una serie de condiciones como estar apegadas a la religión y usar una vestimenta ortodoxa, esto ha sido una de las problemáticas que han envuelto al país, por esa razón, el parlamento busca aprobar una ley que le suspenda las cuentas bancarias a las mujeres como forma de castigo.

Uno de los casos más conocidos a nivel internacional fue el de la joven de 22 años, Mahsa Amini, quien resultó detenida tras no portar de manera adecuada el hiyab, posteriormente murió, lo que derivó en múltiples marchas alrededor del país para exigir justicia y detener las intensas restricciones del gobierno.

¿Qué establece la ley que busca suspender los servicios bancarios de las mujeres en Irán?

El gobierno de Irán emitió la Ley Hijab y castidad, misma que esperan sea aprobada en las siguientes horas por el parlamento, pues busca establecer penalizaciones económicas ante las protestas de las mujeres iraníes en no usar el velo islámico, entre los castigos están:



Suspensión de cuentas bancarias.

Confiscación de vehículos.

En caso de aprobarse, la Ley centra sus castigos en la desobediencia del velo, y sería equivalente a 344 pesos mexicanos que aumentaron a los 900 en caso de hacerlo consecutivamente; el tiempo límite para pagar es de un mes, de no hacerlo la multa se múltiple al punto que las instituciones financiera sustraigan el dinero de las cuentas bancarias.

¿Cuáles son las restricciones para las mujeres en Irán?

Los castigos contra las mujeres en Irán incrementaron en los últimos años tras la revolución islámica, en ese sentido se vio reflejado en las restricciones que viven actualmente por parte del gobierno, quienes establecen:



Uso obligatorio del velo o hiyab.

Prohibido entrar a estadios.

No conducir motocicleta o bicicleta.

No fumar en público.

Reducir el uso de pastillas anticonceptivas.

A pesar de las restricciones, distintas organizaciones se han manifestado y le han solicitado a Irán una mayor igualdad; sin embargo no han tenido una respuesta para conocer las soluciones y los acuerdos a los que podrían llegar con vistas a los próximos años.