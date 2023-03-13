Irán dice que acuerda un canje de prisioneros con Estados Unidos

Irán y Estados Unidos han llegado a un acuerdo para intercambiar prisioneros, dijo el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Amirabdollahian, a la televisión estatal el domingo 12 de marzo. Sin embargo, Washington lo negó como una afirmación "falsa" de Teherán.

"Con respecto al tema de los intercambios de prisioneros entre Irán y Estados Unidos hemos llegado a un acuerdo en los últimos días y si todo sale bien del lado de Estados Unidos, creo que seremos testigos de un intercambio de prisioneros en un corto período", dijo Amirabdollahian.

Un funcionario de la Casa Blanca negó la declaración de Amirabdollahian sobre el intercambio de prisioneros con Washington y agregó que Estados Unidos se comprometió a asegurar la liberación de los estadounidenses detenidos en Irán.

Fuentes iraníes dijeron a Reuters que dos países regionales estaban involucrados en la serie de conversaciones indirectas entre Teherán y Washington para la liberación de prisioneros.

#mahsaAmini #مهسا_امینی

The United States of America called the claim of the Foreign Minister of the Islamic Republic of Iran about an agreement with Washington to exchange prisoners "a cruel lie".

Hossein Amirabdollahian claimed on Sunday, March 12 that "messages are (1/5) pic.twitter.com/cQRKCHxHGa — Vahid Online English (Beta) (@VahidOnlineEng) March 12, 2023

Prisioneros en Irán y EU

Uno de varios estadounidenses detenidos en Irán es Siamak Namazi, un hombre de negocios con doble ciudadanía estadounidense e iraní, quien fue sentenciado en 2016 a 10 años de prisión por espiar y cooperar con el gobierno de Estados Unidos.

Emad Sharghi, un empresario iraní-estadounidense que fue arrestado por primera vez en 2018 cuando trabajaba para una empresa de inversión en tecnología, también está encarcelado en Irán, al igual que el ambientalista iraní-estadounidense Morad Tahbaz, quien también tiene ciudadanía británica.

Durante años, Teherán ha buscado la liberación de más de una docena de prsioneros iraníes en Estados Unidos, incluidos siete iraníes con doble nacionalidad iraní-estadounidense, dos iraníes con residencia permanente en Estados Unidos y cuatro ciudadanos iraníes sin estatus legal en Estados Unidos.

La República Islámica, que tiene en su poder a decenas de iraníes con doble nacionalidad y extranjeros, ha sido acusada por activistas de derechos humanos de arrestarlos para tratar de obtener concesiones de otros países. Irán ha desestimado la acusación.

On a day filled with much speculation & false hope, let me pls remind you what's at stake - the lives of innocent Americans who have been wrongfully detained in Iran simply bcs they are American. My brother #freeEMAD is one of these Americans. Pls @potus meet with us & finally… https://t.co/y5ypIT5yTf pic.twitter.com/gTDgfIotTs — #FreeEMAD #bringEMADhome (@NedaSharghi) March 12, 2023

Irán y Arabia Saudita

Durante la entrevista, Amirabdollahian también comentó sobre el acuerdo con Arabia Saudita sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.

"Los ministros de Relaciones Exteriores de Irán y Arabia Saudita se reunirán para reabrir las embajadas, intercambiar embajadores y reabrir los consulados en Jeddah y Mashhad", dijo.

Irán y Arabia Saudita acordaron el viernes (10 de marzo) restablecer las relaciones después de años de hostilidad que amenazaron la estabilidad y la seguridad en el Golfo y ayudaron a alimentar los conflictos en el Medio Oriente desde Yemen hasta Siria.

El acuerdo, negociado por China, se anunció después de cuatro días de conversaciones no reveladas previamente en Beijing entre altos funcionarios de seguridad de las dos potencias rivales de Medio Oriente.