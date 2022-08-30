Enfrentamientos en Iraq dejan al menos 35 muertos y más de 400 heridos

Al menos 35 seguidores de Muqtada al-Sadr quedaron muertos por disparos en la Zona Verde y más de 400 resultaron heridos por la violencia de las últimas horas en la capital Iraq, un perímetro de alta seguridad que alberga ministerios y embajadas.

El ejército declaró un toque de queda nacional que entró en vigor a las 16:00 (hora local) desde el lunes en todo Iraq y se mantiene este martes. Escuelas, administraciones y comercios estaban cerrados. Las fuerzas de seguridad acordonaron la capital.

Disparos de morteros y armas automáticas en Iraq

Ayer en Bagdad también se observaron disparos de morteros y armas automáticas, después de que el líder chiita Muqtada al-Sadr anunciara sorpresivamente su "retirada definitiva" de la política en Iraq, elevando el número de muertos y heridos.

Además siete granadas de mortero cayeron en la llamada Zona Verde, de alta seguridad, que alberga ministerios y embajadas.

El país está inmerso en una crisis política desde las legislativas de octubre de 2021.

Cientos invadieron el Palacio de la República

La situación en la capital empeoró ayer, cuando cientos de partidarios de Sadr invadieron el Palacio de la República, donde tiene su sede el consejo de ministros.

Los manifestantes ocuparon oficinas, sentados en sillones o tomándose fotos, mientras las fuerzas de seguridad intentaban dispersar a otros manifestantes con gases lacrimógenos en los accesos a la Zona Verde, donde se encuentran las sedes de las instituciones y la embajada de Estados Unidos.

Sadr criticó a otros líderes políticos chiíes por no prestar atención a sus peticiones de reforma. No dio detalles sobre el cierre de sus oficinas, pero dijo que algunas de sus instituciones culturales y religiosas permanecerían abiertas.

Sadr retiró a sus legisladores del Parlamento en junio después que no logró formar un Gobierno. El estancamiento político entre él y sus rivales chiíes cercanos a Irán ha hecho que Iraq lleve tiempo sin un Gobierno.

Sadr insiste en disolver primero el Parlamento

Para salir de la crisis, Sadr insiste en disolver primero el Parlamento; sus rivales quieren primero nombrar un gobierno. El clérigo inició una huelga de hambre "hasta que cese la violencia" en Iraq".

Muqtada al-Sadr nacido en 1974, nunca gobernó. Tras la invasión de Iraq, liderada por Estados Unidos en marzo de 2003 tuvo un ascenso político meteórico, gracias a la creación del llamado Ejército de al-Mahdi, una milicia de resistencia contra el ocupante.

