Iraq impide a la prensa usar la palabra ´homosexualidad´

El regulador oficial de los medios de comunicación de Iraq ordenó el martes a la prensa y todas las empresas de redes sociales que operan en el Estado árabe que no usen el término "homosexualidad" y que, en su lugar, digan "desviación sexual".

La Comisión Iraquí de Comunicaciones y Medios de Comunicación dijo en un comunicado que tampoco se podrá usar la palabra "género". Prohibió a todas las empresas de telefonía e Internet autorizadas usar estos términos en cualquiera de sus aplicaciones para móviles.

Un portavoz del Gobierno dijo que aún no se había fijado la sanción por violar la norma, pero que podría incluir una multa.

El regulador “ordena a los medios de comunicación (...) que no utilicen el término ‘homosexualidad’ y que empleen el término correcto ‘desviación sexual’. Comunicado árabe.

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Situación de la comunidad LGBT en Iraq

Iraq no castiga explícitamente las relaciones homosexuales, pero en su código penal se han utilizado cláusulas morales vagamente definidas para atacar a los miembros de la comunidad LGBT.

En los dos últimos meses, los principales partidos iraquíes han intensificado sus críticas a los derechos de las personas LGBT, y las banderas arco iris se han quemado con frecuencia en protestas de facciones musulmanas chiíes opuestas a las recientes quemas del Corán en Suecia y Dinamarca.

Más de 60 países penalizan las relaciones homosexuales, mientras que los actos sexuales entre personas del mismo sexo son legales en más de 130 países, según Our World in Data.

Países que castigan la homosexualidad

La homosexualidad sigue siendo objeto de persecución en 67 países del mundo, con sentencias que van desde unos pocos meses de prisión a la pena de muerte. Esta es una cifra que, por suerte, se reduce cada año, aseguran desde las organizaciones LGBT.

Pese a los progresos, aún hay países que siguen endureciendo sus políticas contra este colectivo. El último ha sido Uganda, que ya castigaba con penas de cárcel las relaciones sexuales entre personas de mismo sexo, pero cuyo parlamento acaba de aprobar un proyecto de ley para enviar a la cárcel a todo aquel que se identifique como gay. Si la ley llega a ratificarse, será la primera en el mundo que criminalice la identidad homosexual.

Según el recuento que hacen las organizaciones que defienden los derechos de este colectivo, 62 Estados miembros de la ONU tienen actualmente leyes que condenan la homosexualidad, a lo que hay que sumar dos territorios que no son independientes: Gaza y las Islas Cook. Además, otros dos países, Egipto e Iraq, la castigan "de facto".

Indonesia es el número 67, un país en el que, con la excepción de los territorios en los que se aplica la sharía, como Sumatra y Banda Aceh, no castigaba las relaciones LGBT. En la última década, 17 países han dejado de perseguir la homosexualidad, entre ellos Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Angola, Mozambique, Singapur y el más reciente, Barbados.

Países que ofrecen protección contra la discriminación por orientación sexual

Cuatro países latinoamericanos, Bolivia, Ecuador, México y Cuba, además de algunas jurisdicciones de Argentina y Brasil, ofrecen una protección constitucional contra la discriminación por orientación sexual.

Esto implica, en teoría, que todas las leyes inferiores deben incorporar este principio y se consideran los países más protectores a nivel legal.

