Irina Karamanos renuncia al cargo de primera dama de Chile

Irina Karamanos, pareja del presidente de Chile Gabriel Boric, anunció que renunciará a su cargo como primera dama del país y sus labores serán destinadas a los ministerios del gobierno.

A 207 días de asumir como Coordinadora Sociocultural de La Moneda, Irina Karamanos anunció el fin de un cargo histórico: el de primera dama. En un mensaje compartido en su cuenta de Twitter, explicó que transformará el rol, como lo prometió durante la campaña de Gabriel Boric.

Con estos cambios, la primera dama de Chile ya no será la figura central de los directorios de las seis fundaciones de presidencia.

El proceso para desaparecer el cargo de primera dama será paulatino. Apenas se aprobó la modificación de los estatutos para que Irina deje de hacerse cargo de sus labores, lo que implica que de aquí a fin de año, no será la primera dama quién presida el directorio de la Fundación, y que a partir de ahora esta figura será nombrada por el Ministro de Educación.

Durante la campaña nos comprometimos desde el gobierno a transformar el rol de Primera Dama. Asumí esta tarea con mucha responsabilidad y convicción, desde marzo presidiendo los directorios de las 6 fundaciones de Presidencia. (Abro hilo🧵) pic.twitter.com/wzf0vBUnyL — Irina Karamanos (@IrinaKaramanos) October 4, 2022

“Este proceso no modifica que yo sea pareja y compañera del presidente y además militante de un proyecto. Así que voy a seguir apoyando a mi presidente, proyecto político y gobierno de aquí en adelante, desde otros lugares”, aclaró Irinia Karamanos.

Añadió que el cargo de primera dama de Chile “nunca fue cómodo para la actual administración, por lo que aseguró que lo mejor era abolir esa institución.

“Lo importante es no asumir cargos solo porque existen, sino que pensarlos de nuevo”.

¿Qué hace una primera dama en Chile?

Al igual que en muchos países, la primera dama de Chile es la esposa del presidente en turno. En ese país funge como presidenta de las seis fundaciones vinculadas a la presidencial: Integra, PRODEMU, MIM, Artesanías, FOJI, Chilenter.

La primera dama es la responsable de dirigir o coordinar las actividades en materia social de la presidencia y, además, de acompañar al presidente en visitas oficiales al extranjero.

