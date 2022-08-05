Isla de Pascua recibe a turistas tras dos años de cierre por Covid-19

La Isla de Pascua de Chile recibió a su primer grupo de turistas luego de su cierre de "fronteras" durante más de dos años debido a la contingencia sanitaria provocada por la Covid-19.

Pedro Edmunds, Alcalde de Isla de Pascua en Chile señaló que: "Hemos aprendido de qué se trata la pandemia y sabemos cómo cuidarnos" y agregó que era hora de abrir la isla después de que cerró sus fronteras hace 868 días.

Los visitantes, turistas internacionales como locales, deben estar completamente vacunados, además de presentar una prueba de PCR negativa tomada no más de 24 horas antes de abordar un vuelo doméstico a la isla de Chile.

Además, los turistas a bordo de vuelos internacionales deberán hacerse una prueba de antígeno una vez que lleguen a Isla de Pascua en Chile.

La aerolínea LATAM también informó que reabrió la ruta de Santiago a Isla de Pascua con vuelos programados para los días jueves y sábados y agregó que espera sumar una mayor cantidad de vuelos.

Constanza Pizarro, gerente de comunicaciones de LATAM señaló que: "LATAM incrementará gradualmente la frecuencia de vuelos a medida que las condiciones sanitarias lo permitan. Estamos coordinando con las autoridades".

Estamos felices de anunciar que desde hoy, junto a @Muni_Rapanui, reanudamos nuestras operaciones de la ruta Santiago - Rapa Nui, permitiéndonos seguir apoyando a la isla con la reactivación del turismo.✈️

Conoce más sobre la operación 👉 https://t.co/86lYfwreYK pic.twitter.com/UuxStDi62p — LATAM Chile (@LATAM_CHI) August 4, 2022

Rapa Nui recibió nuevamente a visitantes en el marco de la reapertura de la isla

Este jueves (4 de agosto de 2022) aterrizó en el Aeropuerto Internacional Mataveri el primer vuelo de esta nueva etapa, un hito para la comunidad rapanui que vuelve a recibir a turistas tras el confinamiento provocado por la contingencia sanitaria provocada por la Covid-19. Alrededor de 230 viajeros embarcaron en el primer vuelo rumbo a la remota Isla de Pascua en Chile, luego de más de dos años de cierre por la pandemia.

Isla de Pascua, ubicada a más de 3 mil 219 kilómetros (2 mil millas) de la costa de Chile, tiene más de mil estatuas de piedra, las cabezas gigantes que fueron esculpidas hace siglos por los habitantes de la isla, que le han dado fama y el estatus de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.