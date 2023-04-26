Israel celebra en México el 75 aniversario de su independencia

Israel celebra su 75 aniversario del Día de la Independencia con felicitaciones y mensajes de apoyo de países de todo el mundo, así es como resalta las relaciones internacionales y la evolución de la nación.

Este miércoles aviones militares y helicópteros volaron en formación sobre Israel para conmemorar que en 1948 se fundó el Estado que recién se había independizado de Inglaterra. Pero no fue el único modo en que festejaron, pues en varias partes del mundo también se pudo apreciar la celebración.

En México diversos edificios y monumentos de la capital del país se iluminaron de azul y blanco, lo colores de la bandera de Israel. El Embajador Zvi Tal encabezó la ceremonia de encendido en la explanada del Monumento a la Revolución.

La iluminación con los colores de la bandera de Israel podrá observarse durante la noche del martes 25 y miércoles 26 de abril en: el Ángel de la Independencia, la Fuente de Petróleos, la Fuente de la Diana Cazadora, así como los edificios del Gobierno de la Ciudad de México en el Zócalo, el Edificio de Joyeros y la Asamblea Legislativa.

Gracias por su mensaje tan conmovedor, apreciable colega y amigo Wolfgang Dold, Embajador de la República Federal de Alemania en Mexico 🇮🇱🤝🇩🇪@AlemaniaMexi @IsraelinMexico https://t.co/6ZgPYOk6MP — Zvi Tal (@AmbZviTal) April 26, 2023

La solidaridad y apoyo humanitario internacional israelí ha llegado a México a manera de capacitaciones para el desarrollo de diferentes regiones, equipamiento de escuelas, donaciones de equipo médico durante la pandemia por el COVID-19, así como en la participación de equipos de rescate en los derrumbes durante los sismos de 1985 y 2017.

El Embajador Zvi Tal, además, agradeció a las autoridades de la capital del país el apoyo en esta actividad que suma a reforzar los lazos de cooperación y el hermanamiento que existe entre el pueblo mexicano e israelí.

Ucrania fue uno de los países que expresó su apoyo, resaltando la importancia de enfrentar los desafíos comunes juntos y deseando paz, alegría y prosperidad a Israel. El Presidente alemán Frank-Walter Steinmeier no se quedó atrás, compartió un emotivo vídeo donde resaltó el significado histórico de la declaración de independencia de Israel y la promesa de un futuro mejor en libertad, justicia, seguridad y paz. Además, Steinmeier abordó el tema del Holocausto y el proceso de reconciliación entre Alemania e Israel, mostrando admiración por el desarrollo de Israel a lo largo de las décadas.

El embajador rumano en Israel, Radu Ioanid, un destacado historiador del Holocausto, también felicitó a Israel, recordando que Rumanía fue uno de los primeros países en reconocer a Israel en 1948 y mantuvo relaciones diplomáticas ininterrumpidas desde entonces. Por su parte, el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, también envió sus felicitaciones y mostró interés en expandir la cooperación entre Israel y Bielorrusia en diversas áreas como comercio, inversión, medicina, ciencia y turismo.

Celebración de independencia en medio de protestas en Israel

Las celebraciones por el 75 aniversario de la independencia de Israel en 1948 tuvieron lugar este año mientras el país se encuentra sumido en semanas de protestas nacionales. La inconformidad es en respuesta a un plan de la coalición nacionalista-religiosa del primer ministro Benjamin Netanyahu para reformar el poder judicial.

Los partidarios dicen que el objetivo de la reforma es restablecer el equilibrio entre los poderes del Estado, mientras que los críticos dicen que daña la independencia judicial. Alegan que en realidad Netanyahu busca restar facultades a la Corte Suprema.

Cómo fue la independencia de Israel

Israel se independizó del Reino Unido en 1948, tras un proceso que se inició con la Declaración de Balfour en 1917, en la que el gobierno británico expresó su apoyo a la creación de un hogar nacional judío en Palestina. A lo largo de las décadas siguientes, los sionistas llevaron a cabo diversas acciones para asentar población judía en la región y avanzar en la construcción de un Estado judío independiente. Tras la Segunda Guerra Mundial y la creciente presión internacional a favor de la creación de un Estado judío, el Reino Unido anunció su decisión de poner fin a su mandato en Palestina, lo que permitió a los líderes sionistas declarar la independencia de Israel en mayo de 1948.

