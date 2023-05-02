Aviones israelíes atacan Gaza en escalada de conflicto tras muerte de palestino detenido

Aviones israelíes realizaron un ataque en la Franja de Gaza el martes 2 de mayo. Esto fue en respuesta a los ataques con cohetes disparados por grupos militantes de Palestina luego de que se diera a conocer la muerte de Khader Adnan, un palestino en huelga de hambre que estaba bajo custodia de Israel.

Columnas de humo se elevaban en espiral hacia el cielo nocturno después de que los aviones alcanzaron su objetivos, incluidos campos de entrenamiento de Hamás, el grupo islamista que controla el enclave costero.

Al mismo tiempo, las sirenas sonaron cerca de la ciudad de Sderot, en el sur de Israel, y en otras áreas alrededor de Gaza cuando la radio de Hamás informó que las facciones militantes continuaban con el bombardeo de blancos israelíes.

En Gaza, distintas facciones palestinas armadas, incluidas Hamás y la Yihad Islámica, se atribuyeron la responsabilidad de laa serie de ataques con cohetes contra Israel durante el día.

El Ejército israelí dijo que se dispararon al menos 26 cohetes desde Gaza. Dos proyectiles cayeron en Sderot e hirieron a tres personas, incluido un extranjero de 25 años que, según el servicio de ambulancias de Israel, sufrió graves heridas de metralla.

Estos enfrentamientos son los primeros entre Palestina e Israel en cerca de un mes.

🇮🇱🇵🇸 | En las imágenes se observa como funciona el sistema de defensa terrestre antiaéreo de las brigadas Al-Qassam, en la ciudad de Gaza, contra los aviones de las fuerzas israelíes. pic.twitter.com/zMDXxVMlRi — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 2, 2023

Ataques entre Israel y Gaza tras la muerte de Khader Adnan

Los ataques se produjeron tras la muerte de Khader Adnan, un integrante de alto rango del grupo Yihad Islámica, quien falleció en Israel después de 87 días en huelga de hambre.

Adnan, que estaba en espera de juicio, fue encontrado inconsciente en su celda y llevado a un hospital, donde fue declarado muerto después de los esfuerzos por revivirlo, dijo el Servicio de Prisiones de Israel.

Se trata del primer huelguista de hambre palestino que fallece en una prisión israelí en más de 30 años.

Desde 2011, Adnan había realizado al menos tres huelgas de hambre en protesta por las detenciones sin cargos por parte de Israel. La práctica ha sido utilizada por otros presos palestinos, a veces en grupo, pero ninguno ha muerto desde 1992.

Cientos de personas salieron a las calles en la bloqueada Gaza y en la Cisjordania ocupada para manifestarse en apoyo de Adnan y lamentar su muerte, que los líderes palestinos describieron como un asesinato.

En la ciudad cisjordana de Hebrón, las tiendas estaban en huelga general. Algunos manifestantes quemaron neumáticos y arrojaron piedras a soldados israelíes, quienes les dispararon gases lacrimógenos y balas de goma. No hubo reportes de heridos.

Fuentes de la Yihad Islámica dijeron que Adnan, de 45 años, era uno de sus líderes políticos. La facción tiene una presencia limitada en Judea y Samaria, pero es el segundo grupo armado más poderoso en Gaza, donde las fuerzas israelíes libraron una breve guerra en su contra en agosto.