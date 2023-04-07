Israel lanza ataque en Gaza y Líbano tras ser atacada con cohetes

Aviones israelíes lanzaron un ataque en Gaza y Líbano a primera hora del viernes. Esto es una represalia por los ataques con cohetes que Israel atribuyó al grupo islamista Hamás, mientras las tensiones tras las redadas policiales de esta semana en la mezquita de Al Aqsa de Jerusalén amenazaban con descontrolarse.

Cuando los aviones israelíes atacaron Gaza, se lanzaron salvas de cohetes en respuesta y sonaron sirenas en ciudades israelíes de las zonas fronterizas, aunque no se informó de víctimas graves.

Israel afirmó que sus aviones habían alcanzado objetivos como túneles y centros de fabricación de armas de Hamás, que controla la franja costera meridional de Gaza.

Al amanecer, el Ejército dijo que también había atacado objetivos de Hamás en el sur de Líbano, donde los residentes de la zona del campo de refugiados de Rashidiyeh informaron de tres fuertes explosiones.

🚨🇮🇱|🇵🇸ALERTE INFO - L'armée Israélienne mène actuellement des frappes contre #Gaza. pic.twitter.com/7vinwnB9Qy — AlertesInfos (@AlertesInfos) April 6, 2023

Respuesta al ataque de Hamas

Los ataques se produjeron en respuesta a los lanzamientos de cohetes desde Líbano hacia zonas del norte de Israel, que las autoridades israelíes atribuyeron a Hamás. El Ejército declaró que se habían lanzado 34 cohetes desde Líbano, 25 de los cuales fueron interceptados por los sistemas de defensa antiaérea. Fue el mayor ataque de este tipo desde 2006, cuando Israel libró una guerra con el movimiento Hezbolá, fuertemente armado.

"La respuesta de Israel, esta noche y más tarde, tendrá un precio significativo para nuestros enemigos", declaró el primer ministro Benjamin Netanyahu tras una reunión del gabinete de seguridad.

🔴 #AHORA | Primeras imágenes de los ataques aéreos de Israel al Líbano. pic.twitter.com/UIKOTWpg2u — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) April 7, 2023

Respuesta a ataques en Gaza y Líbano

Aunque Israel culpó a Hamás del ataque del jueves, que tuvo lugar mientras el jefe de Hamás, Ismail Haniyeh, visitaba Líbano, expertos en seguridad afirmaron que Hezbolá, el poderoso grupo chií que ayuda a Irán a proyectar su poder en toda la región, debió dar su permiso.

El primer ministro libanés, Najib Mikati, emitió un comunicado en el que condenaba cualquier operación militar desde su territorio que amenazara la estabilidad, pero Hezbolá no hizo ningún comentario inmediato. El jueves, antes del lanzamiento de los cohetes, Hashem Safieddine, alto cargo de Hezbolá, afirmó que cualquier violación de Al Aqsa "inflamará a toda la región".

