VIDEO: Israel ataca Gaza en respuesta por el lanzamiento de cohetes

El ejército de Israel informó que atacó sitios de fabricación de cohetes y puestos militares en Hamás en Gaza, como respuesta a los proyectiles “terroristas” que lanzó Palestina durante la madrugada del Año Nuevo.

“Mientras fuegos artificiales iluminaban los cielos celebrando Año Nuevo, un tipo diferente de fuego vino de Gaza: cohetes terroristas lanzados hacia Israel. En respuesta, atacamos sitios de Hamás en Gaza, incluyendo un sitio de fabricación de cohetes y puestos militares”.

Mientras fuegos artificiales iluminaban los cielos celebrando Año Nuevo, un tipo diferente de fuego vino de Gaza: cohetes terroristas siendo lanzandos hacia Israel.



En respuesta, atacamos sitios de Hamás en Gaza, incluyendo un sitio de fabricación de cohetes y puestos militares. pic.twitter.com/dGJfT5baPB — FDI (@FDIonline) January 1, 2022

De acuerdo con medios locales, tanques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron puestos militares y también lanzaron tiros de artillería sobre una base de observación de Gaza.

En redes sociales circulan algunos videos del momento en que Israel bombardeó la franja de Gaza, donde se aprecia la fuerte explosión que causó el misil que lanzó el ejército israelí.

Gaza lanza dos cohetes a territorio de Israel

El Ejército Israelí informó que durante las primeras horas del Año Nuevo, militantes palestinos de Gaza dispararon dos cohetes hacia el mar Mediterráneo, lo que causó una fuerte explosión frente a la costa de Tel Aviv.

Las autoridades de Israel no reportaron víctimas ni daños materiales por los dos cohetes que estallaron en la costa de Tel Aviv, presuntamente provenientes de Palestina.

Según los informes, el video publicado en las redes sociales muestra dos cohetes que atraviesan el cielo sobre el sur de Israel.

Sin embargo, los militantes de Gaza no reivindicaron de inmediato la autoría del lanzamiento de los cohetes ni hubo comentarios por parte de Hamas, el grupo armado islamista que gobierna el enclave palestino costero. No obstante, se sabe que Hamás ha probado ocasionalmente cohetes lanzándolos hacia el mar.

Primer día de 2022 y desde la Franja de Gaza fueron lanzados dos misiles contra Gush Dan (área de Tel Aviv) que, por el mal tiempo, impactaron en el mar (7:00)



El ejército israelí respondió (23:30) atacando objetivos de Hamás en la Franja de Gaza, con aviación y tanques. pic.twitter.com/Y6HKIWXPn9 — 🇮🇱 ‏𐤃𐤅𐤃 𐤉𐤀𐤁𐤅 (@DavidYabo) January 1, 2022

La frontera entre Israel y Gaza estuvo tranquila desde una guerra de 11 días que se libró en mayo. Sin embargo, el miércoles, disparos procedentes de Gaza que hirieron a un civil israelí provocaron la respuesta de los tanques del ejército de Israel, hiriendo a tres palestinos.