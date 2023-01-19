Israel no halla relación entre vacuna Pfizer y daños cerebrovasculares

El Ministerio de Sanidad de Israel indicó que no encontraron ninguna prueba de la supuesta relación entre la vacuna contra Covid-19 de Pfizer y accidentes cerebrovasculares en adultos mayores, como informaron los Centros de Alimentos y Medicamentos (CDC) de Estados Unidos la semana pasada.

Los CDC indicaron el viernes que un nuevo estudio arrojó que la renovación de la vacuna contra el Covid-19 fabricada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNtech provocaba accidentes cerebrovasculares a personas mayores.

Funcionarios de los CDC informaron que las personas mayores de 65 años tenían más probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular isquémico 21 días después de recibir la inyección bivalente, en comparación con los días 22-44.

En respuesta, Israel aseguró que “no hemos encontrado nada parecido, ni siquiera después de volver a comprobar todos nuestros datos tras el anuncio de la FDA".

|Reuters

De acuerdo con las autoridades de Israel, en ese país asiático hay unas 389 mil 648 personas que fueron inmunizadas contra Covid-19 con la dosis de Pfizer.

Europa tampoco encuentra fallas en vacuna Pfizer

Por su parte, el organismo regulador de medicamentos de la Unión Europea declaró que tampoco había encontrado riesgos de seguridad en la vacuna de Pfizer contra el Covid-19.

Pfizer PFE.N y BioNTech BNTX.O afirmaron en un comunicado el viernes que tenían conocimiento de informes limitados de accidentes cerebrovasculares isquémicos en personas de 65 años o más tras la administración de su vacuna actualizada.

Pfizer dijo además que ni las empresas ni los CDC o la FDA habían observado hallazgos similares en otros sistemas de vigilancia y afirmó que no había pruebas que sugirieran una asociación con el uso de las vacunas Covid-19 de las empresas.

Las inyecciones bivalentes de Pfizer/BioNtech y Moderna, que se dirigen tanto al coronavirus original como a las subvariantes de ómicron, han sido autorizadas para su uso en niños de seis meses en adelante.

Un accidente cerebrovascular isquémico, también conocido como isquemia cerebral, es causado por obstrucciones en las arterias que llevan sangre al cerebro.