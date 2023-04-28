Miles de israelíes toman Jerusalén; se manifiestan en favor de Netanyahu y su reforma judicial.

Decenas de miles de israelíes se manifestaron en Jerusalén este jueves para mostrar su apoyo a la controvertida reforma judicial planeada por el gobierno de coalición de extrema derecha de Benjamin Netanyahu, que despojaría al tribunal supremo del país de gran parte de sus poderes.

Los israelíes siguen polarizados sobre la legislación planificada que, según los defensores, restablecería el equilibrio entre las autoridades israelíes y los críticos dicen que elimina los controles sobre quienes están en el poder.

Un mar de banderas azules y blancas, que también se han utilizado como símbolo de las protestas contra la reforma judicial, se podía ver fuera del parlamento de Israel.

Muchos manifestantes llevaban insignias y sostenían banderas que apoyaban a los partidos políticos israelíes de extrema derecha.

Manifestante:

“La nación exige una reforma judicial”.

"El mensaje es que la "nación israelí está viva y existe" y nadie tiene derecho a decirle a nuestro gobierno qué hacer ni a interferir en los asuntos internos del país. Tenemos un Primer Ministro"., aseguró la manifestante Sarina Levi.

Sin embargo, las manifestaciones contra los planes de reforma judicial se han apoderado del país durante semanas y han reunido a grandes multitudes en ciudades de todo el país, en su mayoría y consecutivamente todos los sábados por la noche desde que se anunciaron los planes.

Multitudinaria manifestación de la derecha a favor de la reforma judicial en Israel Varios ministros participan en la marcha y piden a Netanyahu que "no capitule" ante el polémico proyecto Leer https://t.co/Yl8txv5fFq — Adriana Matos (@AdriMat3) April 27, 2023

A pesar de la manifestación en favor de Netanyahu, la reforma judicial es impopular entre los israelíes

Encuestas recientes han encontrado que los planes de reforma son profundamente impopulares.

El ministro de Justicia, Yariv Levin, dijo que los dos millones de israelíes que votaron por el gobierno actual votaron por la reforma judicial y prometieron "hacer una corrección significativa en la situación actual".

Muchos en la sociedad israelí, incluido el presidente cuyo papel es en gran medida ceremonial, han pedido a las partes opuestas que lleguen a un compromiso y han pedido a la coalición que suavice sus propuestas iniciales.

El ministro dijo a los manifestantes que era "posible llegar a un acuerdo" a través del diálogo con la otra parte, lo que provocó reacciones mixtas de la multitud.