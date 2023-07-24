Italia busca hacer frente al problema de la inmigración ilegal

Los flujos ilegales de inmigración están perjudicando a todos los países del Mediterráneo, afirmó el domingo la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en un intento por forjar una amplia alianza de naciones para luchar contra el tráfico de seres humanos.

Suavizando su retórica de línea dura del pasado, Giorgia Meloni declaró en una conferencia internacional en Roma que su gobierno está abierto a acoger a más personas a través de rutas legales, ya que "Europa e Italia necesitan de la inmigración".

No obstante, dijo que hay que hacer más para impedir que los inmigrantes intenten hacer la peligrosa travesía del Mediterráneo por medios no autorizados.

“La inmigración ilegal masiva nos perjudica a todos y cada uno de nosotros. Nadie se beneficia de ella, salvo los grupos criminales que se enriquecen a costa de los más frágiles y utilizan su fuerza incluso contra los gobiernos”. Giorgia Meloni, primera ministra italiana.

Migrantes en Italia|Stefano Guidi/Getty Images

Acuerdos para frenar el problema de inmigración en Italia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se hizo eco de lo dicho por Georgia Meloni sobre ofrecer vías legales de entrada en la Unión Europea.

La Unión Europea y Túnez, uno de los principales puntos de partida de los inmigrantes, firmaron la semana pasada un acuerdo de "asociación estratégica" que incluye la represión de los traficantes de seres humanos y el refuerzo de las fronteras.

Europa ha prometido mil millones de euros (un mil 100 millones de dólares) para ayudar a Túnez con su maltrecha economía, de los cuales 100 millones se destinarán de manera específica a la lucha contra la inmigración ilegal.

“Queremos que nuestro acuerdo con Túnez sea un modelo. Un modelo para el futuro. Para las asociaciones con otros países de la región. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

Estado de emergencia por inmigración ilegal

En abril, El Gobierno de Italia, que preside Giorgia Meloni, decretó el estado de emergencia nacional migratorio con duración de seis meses tras el desembarco en las costas italianas de más de 3 mil personas en solo tres días.

La medida, a propuesta del ministro de Protección Civil y Políticas Marítimas, Nello Musumeci, y con una financiación inicial de cinco millones de euros, se implementó en todo el territorio nacional debido al aumento excepcional del flujo de inmigrantes a través de las rutas del Mediterráneo.

La visión de Geotgia Meloni respecto a la inmigración la comparte Rishi Sunak. A diferencia de Emmanuel Macron el británico y la italiana mantiene desde el principio del gobierno de la líder de Fratelli, una cooperación y relación fluida. Ambos coinciden en la lucha contra el tráfico de seres humanos y las redes de criminales que se aprovechan de la desgracia ajena para sacar beneficios económicos.