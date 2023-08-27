¿Taxi gratis para borrachos? Italia busca accidentes con transporte especial

Debido al alto número de accidentes automovilísticos, Italia lanzó un proyecto de forma experimental en el que se ofrece taxi gratis a las personsa que rebasen los niveles de alcohol.

El Ministro de Transportes e Infraestructuras italiano, Matteo Salvani, dio a conocer que inició este programa en el que se transporta de forma gratuita a los noctámbulos que excedan los niveles de alcohol permitidos para conducir y evitar los accidentes asociados con estas sustancias y el auto.

✅Taxi e navette gratuite a fine serata per chi ha bevuto troppo: un’iniziativa concreta, finalizzata a prevenire rischi e tragedie sulle strade, per la quale oggi al Mit abbiamo firmato un protocollo d’intesa con le associazioni dei locali di intrattenimento notturno.



L’idea,… pic.twitter.com/yrh0JV7yaP — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 3, 2023

El programa fue elaborado con asociaciones que representan a los establecimientos de ocio que operan durante la noche desde hace unas semanas y que darán taxi gratis para que sus clientes regresen seguros a sus casas y no causen accidentes.

En este proyecto también participa el Ministerio de Seguridad, algunos creadores de contenido e influencer, así como asociaciones de taxistas, quienes estarán a prueba durante el periodo experimental del proyecto.

¿Cómo operará el taxi gratis para borrachos?

De acuerdo con información del ministerio italiano, una vez que las personas salgan de estos negocios se les harán pruebas de alcohol si desean. En caso de que excedan los niveles permitidos por la ley, tendrán derecho a recibir este servicio de transporte gratuito.

Al momento, la prueba de los taxis seguros contempla seis centros nocturnos, pero se busca inhibir estos accidentes automovilísticos.

Se espera que los resultados de este programa de taxi gratis se evaluen desde agosto y hasta mediados de septiembre.

Este programa se presentó debido al alza de las cifras de accidentes de tránsito, ya que durante el 2022 se reportaron al menos 3 mil 159 muertes, un 9.9% más respecto al 2021.