Iván Duque, presidente de Colombia, recibe arresto domiciliario

Un Tribunal ordenó cinco días de arresto domiciliario contra el presidente de Colombia, Iván Duque, por no acatar un fallo de la Corte Suprema en 2020, sobre una problema ambiental en el país.

Además de cumplir con el arresto domiciliario, el presidente Iván Duque también deberá pagar una multa de 15 salarios mínimos mensuales, “a menos que se acredite el cumplimiento de la orden tenida como incumplida”.

El tribunal también informó de la decisión a la Cámara de Representantes, el único organismo que puede juzgar a un presidente de Colombia, de acuerdo con la Constitución del país latinoamericano.

|Reuters

¿Por qué ordenan arresto domiciliario a Iván Duque?

La sanción contra Iván Duque se debe a que no cumplió con la creación de un Comando Especial de la Fuerza Pública para delitos ambientales que tenía como objetivo proteger el Parque Nacional Natural Los Venados.

El Parque Nacional abarca terrenos de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima, en el centro de Colombia. Además de albergar ecosistemas de páramos y bosques.

Además cuenta con más de 100 microcuencas abastecedoras de acueductos, lagos, lagunas, represas y aguas subterráneas.

El Tribunal indicó que el parque está “sujeto de derechos a la vida, a la salud y ambiente sano, cuya representación legal está a cargo del presidente de Colombia”, y le dieron un plazo de un año para la recuperación y conservación del parque.

Pero el tribunal consideró que el presidente de Colombia desacató la orden de la Corte Suprema de Justicia y en consecuencia ordenó el arresto domiciliario por cinco días, así como una multa económica.

Sin embargo, debido al fuero del presidente, difícilmente podrían imponer un arresto domiciliario a Iván Duque, y él todavía puede apelar la decisión del tribunal.

No obstante representa un caso inédito la orden del Tribunal para sancionar al presidente de Colombia con arresto domiciliario, pues nunca había ocurrido en el país latino.

