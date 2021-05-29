Iván Duque ordena despliegue militar por muertos en protestas de Cali

A un mes de las protestas masivas en Colombia, al menos cuatro muertos se registraron este viernes en Cali, en el Valle del Cauca, razón por la que el presidente Iván Duque ordenó un máximo despliegue militar en la región.

Las protestas que se convocaron para este 28 de mayo transcurrieron con normalidad en la mañana, cuando distintos sectores sociales se movilizaron en el sur y el oriente de Cali; no obstante, durante el día se presentaron diferentes actos de violencia que dejaron heridos y muertos.

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Jorge Ospina, alcalde de Cali, informó que tres de los fallecimientos ocurrieron durante un enfrentamiento armado en el sector de La Luna, del municipio de Candelaria, en el que un grupo de personas intentaba levantar un bloque.

Medios locales informaron que en dicha enfrentamiento dos personas murieron por impactos de arma de fuego; mientras que la tercera víctima presuntamente fue linchada por los manifestantes, pues lo acusaron de ser el autor de los disparos.

“Hemos vivido angustiantes momentos, un día doloroso, se han perdido más vidas. Expreso mis condolencias y solidaridad a las familias de quienes hoy han fallecido”, escribió el alcalde en sus redes sociales.

28 de mayo de 2021

1.Hoy hemos vivido angustiantes momentos, un día doloroso, se han perdido más vidas. Expreso mis condolencias y solidaridad a las familias de quienes hoy han fallecido (Abro hilo) — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) May 29, 2021

Otra de las muertes ocurrida en las protestas se registró en el sector de Poblado Campestre, en una vialidad que comunica a la capital del Valle del Cauca con Candelaria.

Durante las protestas, un vehículo fue incendiado afuera de la estación Andrés Sanín del transporte Masivo Integrado de Occidente (MIO). Otro incendio afectó parte de la estructura de la estación Universidades, el cual presuntamente fue provocado por personas encapuchadas.

Iván Duque afirma que se realizará un despliegue militar por protestas en Colombia

Ante los disturbios registrados durante las protestas de este viernes, el presidente colombiano Iván Duque anunció que habrá un “máximo despliegue de asistencia militar” en Cali y el Valle del Cauca, a fin de terminar con los actos violentos.

La operación militar, con la que se triplicarán las unidades de la fuerza pública en todo el Valle del Cauca, estará encabezada por el Mayor General Álvaro Pérez Durán, quien recibirá instrucciones directas de Duque.

“Serán más de siete mil hombres desplegados en esta labor, donde se incluyen miembros de la armada”, explicó Iván Duque al salir de un consejo de seguridad extraordinario en el que participó el alcalde de Cali.

Recorrimos las calles de #Cali, donde dialogamos con los ciudadanos que rechazan la violencia, el vandalismo y los bloqueos, y quieren los cambios que necesita Colombia pero construyendo consensos; juntos y escuchándonos mutuamente saldremos adelante. pic.twitter.com/PRDY1wWyPn — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 29, 2021

El presidente de Colombia aseguró que el despliegue militar tiene el objetivo de proteger todos los corredores viales de la región. Adicionalmente, acelerará la judicialización de todas las personas que sean responsables de cometer actos vandálicos.

“Así como respetamos la protesta pacífica, no se puede dejar de hacer ninguna intervención de la fuerza pública ante ningún hecho vandálico”, concluyó Iván Duque.

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