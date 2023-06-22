Jack Teixeira se declaró inocente de filtrar documentos clasificados de Estados Unidos

Un miembro de la Guardia Nacional Aérea de Estados Unidos identificado como Jack Teixeira, es acusado de filtrar secretos militares estadounidenses. Durante la audiencia, Teixeira, se declaró inocente de seis cargos federales de retención y transmisión deliberadas de información clasificada relacionada con la defensa nacional, según se desprende de una presentación judicial.

Jack Teixeira, de 21 años, compareció ante un tribunal federal de Worcester (Massachusetts) para una comparecencia tras su detención en abril por la divulgación de documentos clasificados estadounidenses relacionados con la guerra de Ucrania y otros muchos asuntos delicados.

El acusado se declara NO CULPABLE de los cargos. Tribunal federal de Worcester

Los fiscales afirman que Jack Teixeira filtró documentos clasificados a un grupo de jugadores en la aplicación de mensajería Discord. La filtración se considera la violación más grave de la seguridad nacional de Estados Unidos desde que en 2010 aparecieran en el sitio web WikiLeaks más de 700 mil documentos, vídeos y cables diplomáticos.

Los documentos filtrados en Discord contenían información altamente clasificada sobre aliados y adversarios, con detalles que iban desde las defensas aéreas de Ucrania hasta la agencia de espionaje israelí Mossad. El Presidente Joe Biden ha ordenado que se investigue por qué el presunto filtrador tuvo acceso a la información sensible.

Cada cargo contra Jack Teixeira asociado a retención y transmisión no autorizada de información de defensa nacional prevé una pena de hasta 10 años de prisión. Sin embargo, podría tener tres años de libertad supervisada y una multa de hasta 250 mil dólares según ha informado el Departamento de Justicia.

Jack Teixeira, the Air National Guardsman accused of leaking highly classified military documents, pleads not guilty https://t.co/k3eI2pnKzo — CNN Breaking News (@cnnbrk) June 21, 2023

¿Qué ha dicho la defensa de Jack Teixeira?

Los abogados defensores de Jack Teixeira dijeron que él no esperaba que la información publicada en la red social ¨Discord´ se expandiera por otras plataformas digitales.

Los documentos de acusación en contra de Jack Teixeira datan que se enlistó en la Guardia Nacional Aérea de Estados Unidos en septiembre de 2019 y tuvo autorización de seguridad de ¨top secret´ a partir del año 2021.

Alega la fiscalía que, a partir de enero de 2022, Jack Teixeira retuvo y transmitió intencional, indebida e ilalmente información clasificada que comprometió la seguridad nacional del país.

Se expera que la próxima audiencia contra Jack Teixeira se realice el próximo nueve de agosto.