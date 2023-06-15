Teixeira es acusado de seis cargos por publicar documentos clasificados de EU

Un gran jurado federal en Boston acusó formalmente a Jack Teixeira, un miembro de la Guardia Nacional Aérea de Estados Unidos, de filtrar en línea registros ultrasecretos de inteligencia militar, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado el jueves 15 de junio.

Jack Douglas Teixeira, de 21 años, de North Dighton, Massachusetts, fue acusado de seis cargos de retención y transmisión deliberada de información clasificada relacionada con la defensa nacional de Estados Unidos, según el comunicado.

“El gobierno de los Estados Unidos le confió a Jack Teixeira el acceso a información clasificada de defensa nacional, incluida información que razonablemente podría causar un daño excepcionalmente grave a la seguridad nacional si se compartiera”, dijo el fiscal general Merrick B. Garland.

“Teixeira está acusado de compartir información con usuarios en una plataforma de redes sociales que sabía que no tenían derecho a recibirla. Al hacerlo, se alega que violó la ley estadounidense y puso en peligro nuestra seguridad nacional”, sentenció Garland .

Cada uno de los cargos de retención y transmisión no autorizada de información de defensa nacional prevé una sentencia de hasta 10 años de prisión, hasta tres años de libertad supervisada y una multa de hasta $250,000, agregó el departamento.

El FBI ya invetsiga el caso.

US grand jury indicts Pentagon leak suspect Teixeira, Justice Department says https://t.co/2xiaYnuvN5 pic.twitter.com/8pZODR3kWH — Reuters World (@ReutersWorld) June 15, 2023

Publicar contenido secreto y clasificado

Teixeira está acusada de cometer una de las violaciones de seguridad más graves de Estados Unidos desde que aparecieron más de 700,000 documentos, videos y cables diplomáticos en el sitio web de WikiLeaks en 2010.

Fue arrestado en abril luego de supuestamente publicar material altamente clasificado en la aplicación de mensajería Discord, lo que generó preocupaciones sobre cómo un miembro de bajo nivel de la Guardia Nacional Aérea de Estados Unidos podría tener un acceso tan amplio a secretos militares.

Según los documentos de acusación, Teixeira se alistó en la Guardia Nacional Aérea de Estados Unidos en septiembre de 2019 y tuvouna autorización de seguridad de alto secreto a partir de 2021. Se alega que, a partir de enero de 2022 o alrededor de esa fecha, Teixeira retuvo y transmitió deliberada, indebida e ilegalmente información de defensa nacional clasificada como "MÁXIMO SECRETO" o "SECRETO".