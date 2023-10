“Era mi medicina”: Jada Pinkett Smith admite que abandonó su salud mental por Will Smith

La actriz Jada Pinkett Smith aseguró que abandonó el cuidado de su salud mental después de conocer al también histrión Will Smith. La artista de cintas como “Matrix Revolutions” y “Scream 2” conoció al protagonista de la serie de televisión “El Príncipe del Rap” a inicios de la década de 1990.

En ese entonces, Will Smith estaba casado con la también actriz Sheree Zampino hasta que se divorciaron en 1995. Después de ello, el artista se acercó con Jada y le preguntó si salía con alguien. Cuando admitió que estaba soltera, le pidió que lo visitara cuando estuviera en Los Ángeles, a lo cual ella aceptó.

En los inicios de la carrera de Jada, ella estaba lidiando con problemas de salud mental como depresión y pensamientos suicidas, para lo cual estaba tomando medicamentos antidepresivos. Sin embargo, abandonó su tratamiento en cuanto conoció a su hoy esposo.

“Una vez que conocí a Will, abandoné mi salud mental completamente. Estaba tan intoxicada por él y por nuestra dinámica. Realmente sentí que estaba curada. Él se volvió mi medicina”, afirmó en una entrevista con la revista estadounidense People.

Jada Pinkett Smith revela que ha estado separada de Will Smith por siete años

Aunque Jada Pinkett Smith y Will Smith contrajeron matrimonio desde 1997, desde 2016 han estado separados y no han formalizado un divorcio y admitió que no lo ha hecho, porque se prometieron que no se separarían.

Cabe recordar que en 2020, durante su programa “Red Table Talk”, Pinkett Smith confirmó que tuvo una infidelidad con el cantante August Alsina. A pesar de ello, el histrión salió en defensa de Jada tras la broma sobre la alopecia realizada por Chris Rock en la gala de los premios Oscar de 2022.

En ese momento, Rock compartió a Pinkett Smith con Demi Moore en la cinta “G.I. Jane”, donde la protagonista tenía el cabello corto porque ingresó a la milicia. Ello no gustó a Will Smith, quien subió al escenario y abofeteó al comediante.

“Pensé: ‘Esto es una parodia’. Pensé: ‘No hay forma de que Will lo golpee’. No fue hasta que Will empezó a caminar de regreso a su silla que me di cuenta de que no era una parodia”, narró en la misma entrevista.