Cuatro jóvenes desaparecieron en Jalisco, los buscan desde el 2021

Fueron cuatro jóvenes los que salieron de San Luis Potosí con rumbo a Jalisco el 26 de julio del 2021, iban a trabajar en una construcción al municipio de Tonalá, Jalisco pero nunca llegaron a su destino.

Entre esos jóvenes se encontraba Caleb Adonai Maldonado Moncivais de 18 años, el último contacto que tuvieron sus familiares fue por un mensaje cuando se encontraban en el municipio de Lagos de Moreno.

Iban a trabajar a Jalisco pero nunca llegaron, siguen desaparecidos

“De mi casa salió aproximadamente a las 10 de la mañana, a las 12 me dice que ya va para Tonalá, a las dos de la tarde él siempre se reportaba y no mandaba mensajes y pensé que se había descargado su teléfono y en todo el transcurso del día hasta las ocho de la noche se me hace muchísimo tiempo el qué había pasado y no tenía nada noticias de ellos”, mencionó Berenice, mamá de Caleb.

Nada saben del paradero de los jóvenes

Caleb, junto con Alan, Israel y Jorge, todos en edades entre los 18 a los 24 años, viajaban en una camioneta de la empresa constructora. Sus familiares tienen casi dos años en su búsqueda.

“Sí hemos hecho búsquedas, hemos ido a pegar fichas por los lugares donde desaparecieron y no hemos recibido ninguna respuesta favorable, siento que mi hijo está vivo yo lo siento, no quiero hacerme otra idea porque yo quiero volverlo a tener”, agregó la madre.

Por este caso, las autoridades de Jalisco y San Luis Potosí emitieron fichas de búsqueda para lograr la localización de los cuatro jóvenes, aunque hasta el momento aún se desconoce qué sucedió con ellos.