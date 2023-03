Estafan con propuestas de trabajo en el extranjero en Jalisco

Alberto es originario de la zona sur de Jalisco, a inicios de este año recibió un mensaje en el que ofertaban un empleo en Canadá con facilidades para otorgarle una visa de trabajo, dice que estuvo a punto de caer en una estafa.

“Ya cuando estaba a punto de hacer el pago me di cuenta que el link de la página estaba un poco raro y la página se veía pues un poco diferente a las qué hay oficiales normalmente me puse a revisar bien el link lo busqué en el buscador de google y me di cuenta que efectivamente la página en la que estaba era como una página clon,” explicó Alberto Muro, víctima de fraude.

Recientemente en la Secretaría del Trabajo se han reportado casos similares, las redes se aprovechan de que estados como Jalisco y Michoacán son de las principales entidades en la exportación de mano de obra.