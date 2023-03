Yaba, migrante africana, busca llegar a la frontera con Estados Unidos

Yaba es una migrante africana de 36 años, salió hace tres meses de Togo a México, pero la falta de recursos la dejó varada en Jalisco sin la posibilidad de viajar a la frontera y pedir asilo en Estados Unidos.

Es una mujer guerrera, carismática, trabajadora y muy luchona para poder brindarles a sus dos hijos de 10 y 3 años un plato de comida, una mejor vida.

“En mi país un poquito difícil para dinero, para comer, no hay. ¿Pobreza extrema? sí, sí", trata de explicar Yaba con el poco español que ha aprendido.

Hace tres días llegó a Guadalajara, ha tenido que caminar grandes distancias, algunas veces, le han dado un aventón o ha conseguido unos cuantos pesos para trasladarse en un camión, y así, llegar más rápido a la frontera con Estados Unidos.

Se le complica hablar español: “Caminar, autobús todo, todo ¿para poder llegar a la frontera? pues si ¿quieres una mejor vida para tus hijos? sí... muy difícil porque mis hijos ahí no sabe cómo le va a hacer, yo no he llegado a dónde voy a. yo llegue ahí para trabajar iba a mandar dinero que podré repartirlo para mandarlo a mi hijo ahí".

Estando en Guadalajara, Yaba y sus hijos intentaron irse en el tren pero no lo lograron.

Hoy resignada y triste, espera en la casa para migrantes “El Refugio” en San Pedro Tlaquepaque. Busca juntar un poco de dinero para seguir el camino que la llevará a la frontera.

“Sacrifiqué todo ¿el chiste es que ellos estén bien? Dios me va a ayudar para llegar”, asegura Yaba.

Con la fe en alto y mucha gallardía, Yaba espera pronto llegar a la frontera con estados unidos y buscar todos los métodos para que sus hijos estudien y tengan qué comer.