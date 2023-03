Mónica vive en el terror; liberan a su agresor y la amenaza en Jalisco

Luego de que se girara una orden de aprensión en Jalisco, en contra Jorge “N”, quien agredió físicamente y amenazó con arma de fuego a su ex pareja Mónica Escobedo, tras su detención se realizó una audiencia el miércoles 8 de marzo en la que la juez determinó que quedaría libre bajo algunas condicionantes, situación que alertó a la víctima del agresor.

Mónica Escobedo relata lo ocurrido tras la sentencia y cuál es la situación que enfrenta:

“Le dan el beneficio de una prórroga al imputado, cuando quedó evidenciado que no ha cumplido ni con la reparación económica del daño, ni con el mantenerse alejado y no molestarme y tampoco con la asistencia al curso de cómo manejar la ira”, asegura la víctima.

Liberan al agresor de Mónica y la amenaza de muerte en Jalisco

A pocas horas de ser liberado, Mónica comenzó a sentir el miedo de saber que su agresor nuevamente está libre, a su vez, asegura ya haber recibido amenazas de muerte.

“Más tardó en salir esta persona el día de hoy que lo dejaron libre cuando yo ya estaba recibiendo amenazas”

- ¿Qué te dicen en esas amenazas? se le preguntó.

“Cuídate, no se te cumplió lo que deseabas, acuérdate que estás sola y te estamos viendo y saludos de parte de Jorge”, respondió Mónica.

No se le olvidan los golpes, las amenazas: “No se me olvidan las amenazas a punta de pistola, no se me olvida todo eso; no se me olvida que todavía hay momentos en que a mi me desde el hombro en el que me duele la rodilla, recuerdos de la golpiza de aquel día”.

Prometen atender a Mónica

El ayuntamiento de Tonalá informó que atenderán a Mónica en los próximos días para otorgarle su pulso de vida.

Por otro lado la juez encargada de los casos de violencia de género impuso a las condiciones de la libertad de Jorge “N” las cuales son: cumplir con un pago de 22 mil 800 pesos para la reparación de daño a más tardar tiene que realizar el día 31 de este mes, acudir a un curso de 16 sesiones para evitar conductas agresivas contra mujeres.

Además se le impusieron medidas de restricción a Mónica y si llegará a irrumpir alguna de estas condiciones será vinculado a proceso.

Mientras tanto, Mónica vive con el terror de saber que su agresor está libre y con las amenazas de muerte que ha reciido.