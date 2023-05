Janet Yellen: 1 de junio, límite para elevar techo de deuda en EU

El próximo jueves 1 de junio se mantiene como la fecha límite para elevar el techo de deuda del gobierno de Estados Unidos (EU), mientras el presidente Joe Biden, y el de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, terminaron este lunes una reunión sin llegar a un acuerdo sobre cómo elevar el límite de endeudamiento, que actualmente es de 31.4 billones de dólares.

Gobierno de EU podría quedarse sin suficientes recursos

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, afirmó el domingo que el 1 de junio sigue siendo una “fecha límite” para elevar el techo de deuda federal, ya que son muy bajas las probabilidades de que el gobierno de EU recaude suficientes ingresos para saltarse al 15 de junio, cuando se deben pagar más impuestos.

Yellen consideró que habría que tomar decisiones difíciles sobre los pagos a los estadounidenses si el Congreso no logra elevar el techo de deuda antes de que el Tesoro se quede sin efectivo. “Indiqué en mi última carta al Congreso que esperamos no poder pagar todas nuestras facturas a principios de junio y posiblemente tan pronto como el 1 de junio. Y seguiré informando al Congreso, pero desde luego no he cambiado mi valoración. Así que creo que ese es una fecha límite”, dijo.

Así va la negociación del techo de deuda

El presidente Biden y el principal republicano del Congreso han tenido dificultades para avanzar, ya que McCarthy presiona a la Casa Blanca para que acepte recortes de gastos en el presupuesto que Biden considera “extremos”, y el presidente impulsa impuestos a los ricos que la oposición rechaza.

“Reiteramos una vez más que la suspensión de pagos está fuera de la mesa y que la única forma de avanzar es de buena fe hacia un acuerdo bipartidista”, dijo Biden en un comunicado tras la reunión, que calificó de “productiva”.

McCarthy comentó a los periodistas tras más de una hora de conversaciones con Biden que los negociadores van a “reunirse, trabajar durante la noche” para tratar de encontrar un terreno común. “Creo que hemos tenido una discusión productiva. Todavía no tenemos un acuerdo”, confirmó McCarthy. “Creo que aún podemos llegar a él”.

Cualquier acuerdo para elevar el límite de deuda debe ser aprobado por ambas cámaras del Congreso.

Si no se eleva el techo de deuda, ocurriría una suspensión de pagos que sacudiría los mercados financieros y elevaría las tasas de interés de todo tipo, desde los préstamos para los automóviles hasta las tarjetas de crédito. La incertidumbre ya pesa sobre los inversionistas y las acciones de la Bolsa de Valores de Nueva York.

Con información de Reuters