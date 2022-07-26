Japón ejecuta a asesino que acuchilló a 7 personas en 2008

Japón ejecutó a un asesino, identificado como Tomohiro Kato, que fue condenado a pena de muerte por matar a siete personas y herir a otras 10 con arma blanca en el distrito de Akihabara, en Tokio, en el año 2008.

El ministro de justicia Yoshihisa Furukawa dijo que el asesino emprendió una preparación meticulosa para el ataque y mostró una fuerte intención de matar a varias personas en Japón.

"La decisión de la sentencia de muerte finalmente se derivó después de que este caso pasó por una amplia deliberación en los tribunales. Con base en estos hechos, como ministro de Justicia, ordené la implementación de la pena de muerte después de una consideración exhaustiva", dijo el ministro de Justicia, Yoshihisa Furukawa, durante una conferencia de prensa en Japón.

Las autoridades de Japón informaron que el asesino fue ejecutado en la horca, como establece la ley del país, en el centro de detención de Tokio donde se encontraba preso.

Japón sigue siendo uno de los pocos países desarrollados que mantiene la pena de muerte a pesar de las críticas internacionales.

China ejecuta a hombre que mató que mató a su ex esposa

Un tribunal de China ejecutó el sábado a Tan Lu, el asesino que mató a su ex esposa, Lhamo, durante una transmisión en vivo. El caso provocó horror e indignación en todo el país asiático.

La ejecución se llevó a cabo gracias a un tribunal en la provincia suroccidental de Sichuan, China. Al asesino se le permitió reunirse con su familia previo a la ejecución, de acuerdo con información de medios locales.

Algunos reportes señalaron que el asesino tenía un historial de abuso físico contra su ex esposa, de quien se divorció en el año 2020. Sin embargo, él la siguió buscando y le pidió que se volvieran a casar pero fue rechazado por Lhamo.

Durante una transmisión en vivo realizada en septiembre del 2020, su ex esposo, Tang, apareció por sorpresa detrás de ella.

El asesino le echó gasolina encima y le prendió fuego durante la transmisión en vivo. Lhamo murió dos semanas después debido a la gravedad de sus quemaduras.

El asesino fue arrestado poco después del ataque y en octubre de 2021 fue sentenciado a muerte.