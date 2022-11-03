Japón emite alerta de emergencia por misil y después la retira

Este miércoles, Japón emitió una alerta de emergencia en la cual pidió a losciudadanos buscar refugio de inmediato, luego de reportar el lanzamiento de misil balístico desde Corea del Norte.

Las autoridades de Japón recomendaron evacuar edificios; sin embargo, la advertencia fue cancelada luego de que anunciaran que el misil norcoreano cayó en el mar.

No obstante, las autoridades indicaron que mantendrán vigente la sugerencia a los residentes para que se comuniquen con los bomberos o la policía local si encuentran algún escombro sospechoso.

🚨🚨#URGENTE | 🇰🇵Corea del Norte lanzó 7 misil de nuevo a caerá en el Mar de 🇯🇵 Japon y Corea del Sur 🇰🇷 ha activado las sirenas de riesgo por bombardeo. pic.twitter.com/CunBQkjAQM — 📻 SKY NEWS RADIO 🌏 (@snewsradio) November 2, 2022

Japón calificó el último lanzamiento de misiles balísticos de Corea del Norte como “totalmente inaceptable” y dijo que presentó una queja en protesta a través de canales diplomáticos en Beijing.

Los lanzamientos se produjeron pocas horas después de que Pyongyang exigiera que Washington y Seúl detuvieran sus ejercicios militares a gran escala

Corea del Norte lanza misil balístico contra Japón

Toshiro Ino, ministro de Defensa de Japón, informó que Corea del Norte disparó un misil balístico que voló a una altitud extremadamente baja de menos de 50 kilómetros y aterrizó fuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Japón.

“Después de que hicieran comentarios provocativos hoy temprano en la mañana, dispararon más de 10 misiles y posiblemente dispararon más de 100 proyectiles de artillería hacia el Mar de Japón, intensificando sus acciones provocativas a un ritmo rápido”, dijo Ino.

Durante este año, Corea del Norte ha probado una cantidad récord de misiles, por lo que Corea del Sur y Estados Unidos aseguraron que ya completó los preparativos técnicos para realizar una prueba de armas nucleares.

Además, Corea del Norte ya lanzó dos misiles en el cielo de Japón en menos de un mes. El paso 4 de octubre disparó el primero en cinco años, lo que provocó una advertencia a los residentes japoneses para que se pusieran a cubierto así como una suspensión temporal de las operaciones de trenes en el norte de Japón.