“Astroboy, ve a clase por mí”: Escuelas en Japón proponen usar robots contra el ausentismo escolar

Autoridades de la ciudad de Kumamoto, en Japón, realizan una propuesta para emplear robots con el fin de reducir el ausentismo escolar en los planteles.

En 2021, al menos el 24.9 por ciento de los estudiantes de primarias y secundarias niponas faltaron a clases por 30 días o más, lo que representa un total de 244 mil 940 jóvenes, de acuerdo con datos gubernamentales retomados por el diario The Japan Times.

Autoridades de Kumamoto, Japón, también proponen clases en el “metaverso”.|Pexels.

Los dispositivos podrán ser controlados vía remota desde los hogares de los alumnos, y con ello podrán hacer presentaciones en clase, así como hablar con sus compañeros, aseguraron medios internacionales.

Los robots tendrán un metro de altura y son una propuesta para combatir acoso escolar o problemas de socialización de los alumnos. El proyecto aún debe buscar financiamiento y, de ser aprobado, iniciaría en noviembre próximo. Otra iniciativa de las autoridades en la misma región en este sentido apunta a brindar clases escolares en el “metaverso”.

En Inglaterra también han probado robots en escuelas

En Inglaterra, un robot es empleado para permitir que niños con enfermedades crónicas puedan visitar lugares como la escuela o zoológicos.

El dispositivo, llamado AV1, desarrollado por la empresa noruega No Isolation (“Sin aislamiento”, en inglés) cuenta con micrófonos y cámaras conectado a internet, mientras el menor ve las imágenes a través de una computadora, mientras el robot es cargado por una persona a la distancia.

AV1 is a telepresence robot that lets kids with long-term illness visit places like school and zoo, virtually #RobotsAtWork pic.twitter.com/aA6ED2rrjo — Reuters (@Reuters) September 11, 2020

En 2018, el Consejo de Lothian del Este, en Escocia, hicieron pruebas con el robot, al cual bautizaron como “Heart”. Un profesor de primaria leyó un libro e interactuó con uno de sus alumnos a través de esta tecnología.

Profesores de la Primaria Campie afirmaron que este robot “ha hecho una diferencia para el niño y su familia”, declaró la directora Alison Elgin al diario local Edinburgh News.

Agregó que la escuela está en contacto con la familia del menor que emplea este dispositivo “y esta ha sido una suma poderosa para mantener comunicación con sus compañeros y su profesor”.