Japón iniciaría en agosto el vertido de agua de Fukushima: diario Nikkei

El Gobierno de Japón pretende empezar a verter el agua radiactiva tratada de la central nuclear de Fukushima el próximo agosto, tras recibir el visto bueno del OIEA, el organismo de control nuclear de la ONU, informó el diario Nikkei.

En un hito importante para el proceso de desmantelamiento de la central nuclear destruida por el gran terremoto y tsunami de 2011, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dijo el martes que una revisión de dos años mostró que los planes de Japón para la liberación de agua eran compatibles con las normas de seguridad mundiales.

Tokio había dicho en enero que planeaba comenzar a bombear el agua al océano "alrededor de la primavera o el verano", pero no había especificado una fecha a la espera de la aprobación oficial del organismo nacional de regulación nuclear.

Con la aprobación del OIEA, el primer ministro Fumio Kishida declaró el martes que Japón intentará conseguir la aceptación tanto a nivel nacional como internacional sobre el agua radiactiva tratada de la central nuclear de Fukushima.

Japón afirma que el agua se ha filtrado para eliminar la mayoría elementos radiactivos, excepto el tritio, un isótopo del hidrógeno difícil de separar del agua. El agua tratada se diluirá muy por debajo de los niveles de tritio aprobados internacionalmente antes de ser vertida al Pacífico.

OIEA avala planes para verter el agua de Fukushima al mar

El OIEA llevará a cabo un seguimiento y una evaluación a largo plazo de las actividades de descarga de agua contaminada de la central nuclear de Fukushima e informará cualquier problema a la comunidad internacional, dijo el director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi.

Por invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, Grossi comenzó su visita de cuatro días al país y se reunió con el primer ministro japonés, Fumio Kishida, para entregar el informe de evaluación final del grupo de trabajo del OIEA sobre el Sistema Avanzado de Procesamiento de Líquidos (ALPS) propuesto en el plan de descarga del agua de la central de Fukushima.

Durante una conferencia de prensa celebrada el martes en el edificio del Nippon Press Center en Tokio, Grossi enfatizó la importancia de mantener un alto nivel de transparencia en la descarga del agua radioactiva de Fukushima.

El informe de evaluación final del grupo de trabajo de la OIEA concluyó que los planes de Japón para liberar el agua tratada almacenada en la central nuclear de Fukushima en el mar "son consistentes con las normas de seguridad de la OIEA", dijo la OIEA en su sitio web.

