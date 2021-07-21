“Jaque Mate”, el nuevo avión de combate de Rusia

Las fuerzas armadas de Rusia dieron un adelanto al presidente Vladimir Putin y al mundo en general de lo que será su nuevo avión de combate, llamado "Jaque Mate".

Los fabricantes rusos Rostec dieron a conocer que se trata de un prototipo del caza furtivo, y fue la pieza central dentro del Salón Internacional de Aviación y Espacio MAKS-2021, en Zhukovsky.

Sergey Chemezov, jefe de Rostec, empresa militar estatal dedicada a tecnología, junto con Yury Slyusar, director de United Aircraft Corporation (UAC), fueron los responsables de presentar el nuevo avión de combate a Vladimir Putin.

De acuerdo con los constructores, este tipo de avión nunca antes ha sido desarrollado en Rusia, además de que es descrito como una máquina con tecnología innovadora, baja visibilidad y alto rendimiento de vuelo.

Slyusar señaló que estos aviones serán únicos en su clase, propulsados con un solo motor de quinta generación, además de que cuentan con un radio de combate de mil 500 kilómetros y con la relación empuje-peso más grande para una aeronave de este tipo, capaz de transportar siete toneladas de carga de combate.

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¿Cuándo volará por primera vez el "Jaque Mate"?

Se espera que el primer vuelo de las aeronaves "Jaque Mate" llegue en 2023, de acuerdo con medios oficiales rusos, pero las primeras flotas completas de este avión de combate podrían llegar hasta 2026.

Por su parte, Vladimir Putin resaltó este nuevo logro de la industria de la aviación militar rusa, afirmando que serán una herramienta sumamente útil.

Lo que vemos hoy en Zhukovsky muestra claramente que la aviación rusa tiene un gran potencial de desarrollo, y nuestra industria aeronáutica continúa creando nuevos aviones competitivos

Dmitry Stefanovich, investigador del Centro de Seguridad Internacional del Instituto Primakov de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de Moscú, señaló que este nuevo avión de combate podría ser exportado a otros países, con los que Rusia tenga cooperación técnico-militar, como lo son Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, India o Argentina.

Apenas el lunes, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció que había probado con éxito su misil hipersónico Zirkon, disparando desde la fragata Almirante Grigorovich en el Mar Blanco y alcanzando un objetivo terrestre en el Mar de Barents a más de 320 kilómetros.

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