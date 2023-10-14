Realizan operativo por posible robo de hidrocarburo en la Jardín Balbuena

La madrugada de este sábado personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en coordinación con elementos del Ejército Nacional Mexicano y la Guardia Nacional, realizaron un dispositivo para verificación de posible robo de hidrocarburo en la colonia Jardín Balbuena, perímetro de Venustiano Carranza.

Las labores de supervision de las líneas conductoras de hidrocarburo se realizaron sobre el eje 3 oriente y Lorenzo Butorini, donde personal de PEMEX adscrito al área de ductos del Valle de México, con trascavos hicieron la excavación para revisar los ductos y determinar el posible desvío de hidrocarburo.

#MientrasDormía | Con apoyo del #Ejército mexicnao, personal de @Pemex realizó un operativo para verificar una posible toma clandestina en el Eje 3 Oriente y Lorenzo Boturini, en la colonia Jardín Balbuena.



Utilizaron trascabos para excavar y poder revisar los ductos que pasan… pic.twitter.com/yljKomz64y — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 14, 2023

Tanto los trabajadores de PEMEX, como de SEDENA y la guardia Nacional mantuvieron hermetismo durante el dispositivo sin comentar ampliamente sobre las labores realizadas.

Como parte del dispositivo se acordonó la zona de trabajos con apoyo de elementos armados, quienes a su vez cerraron la circulación del eje 3 oriente con sus unidades desde el distribuidor Heberto Castillo hasta Lorenzo Butorini en carriles centrales.

Este tipo revisiones corresponden a investigaciones de especialistas de PEMEX, quienes detectaron este punto donde había fallas en los ductos.

Es de señalar qué no se registró evacuación de casas y unidades habitacionales cercanas, asimismo, responsables de la supervision indicaron que el resultado de la misma se daría a conocer en su momento a través de comunicados oficiales de parte de la dependencia federal, sin embargo se señaló qué podrían continuar con este tipo de labores en los próximos días.