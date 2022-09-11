Javier Marías muere a los 70 años, ¿quién fue el famoso novelista español?

Javier Marías, un famoso novelista originario de España, murió a los 70 años de edad, así lo dio a conocer el periódico “El País”, para el que escribía una columna.

Por su parte Alfaguara, editorial del novelista español, reafirmó los hechos, lamentando su fallecimiento.

Hasta ahora se desconoce los detalles de su muerte; sin embargo, Javier Marías padecía una neumonía desde hace un mes.

El personaje del profesor Pírfano, el Rey y prostitutas de alto copete en el reservado de un restaurante de Madrid. Esta es la última columna que Javier Marías publicó en EL PAÍS. El escritor ha muerto hoy a los 70 años en Madrid https://t.co/ZFSCzqy3lU — EL PAÍS (@el_pais) September 11, 2022

¿Quién fue Javier Marías, gran referente de la literatura española?

Javier Marías Franco, mejor conocido como Javier Marías, nació en Madrid, España el 20 de septiembre de 1951, quien fue escritor traductor y editor, miembro de la Real Academia Española desde 2008.

Recibió una educación liberal en el Colegio Estudio, fue licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid.

En 1970 escribió su primera novela, “Los dominios del lobo”, la cual se publicó al año siguiente. En el proceso de escritura y publicación de la obra conoció a Juan Benet, con quien tuvo una gran amistad, convirtiéndose en una figura clave en su vida personal y literaria.

En el año 2002, Javier Marías comenzó a publicar, lo que podría calificarse como su novela más ambiciosa, “Tu rostro mañana”.

Aunque de lectura independiente, continúa con algunos de los personajes, en especial el narrador, de “Todas las almas”. Debido a su extensión, más de 150 páginas, al autor decidió publicarla en 3 tomos (Fiebre y lanza publicada en 2022, Baile y sueño, publicada en 2004 y Veneno y sobra y adió publicada en 2007).

Con enorme tristeza, desde Alfaguara lamentamos comunicar que esta tarde ha fallecido en Madrid nuestro gran autor y amigo Javier Marías. pic.twitter.com/Sr60Wf25oU — Alfaguara (@AlfaguaraES) September 11, 2022

Javier Marías publicó alrededor de 16 novelas

Publicó alrededor de 16 novelas, entre estas la trilogía “Tu rostro mañana” publicada entre 2022 y 2007, sus obras han sido traducidas en 46 idiomas diferentes, vendiendo casi nueve millones de ejemplares de 56 países.

Además, de acuerdo al periódico “El País”, Javier Marías escribió más de 920 columnas, muchas de ellas, indignando a mucha gente.