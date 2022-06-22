Jaylon Ferguson, jugador de los Baltimore Ravens, murió a los 26 años

Jaylon Ferguson, linebacker de los Baltimore Ravens, murió a los 26 años de edad, confirmó el equipo de la NFL a través de una publicación compartida en redes sociales, sin que por el momento informaran cuáles fueron las causas del deceso.

“Estamos profundamente tristes por el trágico fallecimiento de Jaylon Ferguson. Era un joven amable, respetuoso con una gran sonrisa y una personalidad contagiosa”, escribieron los Baltimore Ravens en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Safarrah Lawson, agente del jugador, también compartió en sus redes sociales un mensaje sobre la muerte de Jaylon Ferguson, en el que pidió privacidad para la familia que atraviesa un momento difícil.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento del apoyador Jaylon Ferguson de los Baltimore Ravens. La familia pide sus oraciones y privacidad durante este momento difícil”.

We are profoundly saddened by the tragic passing of Jaylon Ferguson. pic.twitter.com/ylBvLEzjer — Baltimore Ravens (@Ravens) June 22, 2022

En el mismo texto, el agente destacó las cualidades del jugador de 26 años que murió este miércoles: “era un joven maravilloso, lleno de amor y vida. Será recordado no solo como un gran jugador de futbol, sino como un gran padre, hijo, hermano y amigo. La familia pide sus oraciones continuas”.

¿Quién es Jaylon Ferguson, jugador de los Baltimore Ravens?

Jaylon Ferguson nació en Zachary, Louisiana. Fue seleccionado en la tercera ronda del Draft 2019 por los Ravens luego de brillar en el futbol colegial con Louisiana Tech.

En tres años con los Baltimore Ravens, el jugador de la NFL jugó 38 partidos en los que registró 67 tacleadas y 4,5 capturas de mariscal de campo.

Durante la pretemporada del equipo de la NFL de este año, el apoyador recibió elogios del coordinador defensivo de su escuadra, Mike Macdonald, para hacerse con el puesto titular en esta campaña.

“En este momento está haciendo un gran trabajo. Está compitiendo. Las técnicas que estamos enseñando son ligeramente diferentes de lo que él sabe, pero una vez que las asimila sale a toda velocidad”, comentó Macdonald en el mes de mayo.