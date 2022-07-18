Jennifer López y Ben Affleck se casan en Las Vegas
Affleck y Lopez obtuvieron un certificado de matrimonio en el condado de Nevado, aunque no quedó claro si contrajeron matrimonio inmediatamente.
La cantante Jennifer López y el actor Ben Affleck obtuvieron una licencia de matrimonio en Las Vegas, dijo un funcionario local el domingo 17 de julio, luego de que la pareja de celebridades reavivara un romance casi 20 años después de haberse juntado por primera vez.
La licencia de matrimonio fue emitida por el condado de Clark en el estado de Nevada con fecha del sábado 16 de julio, según los detalles del documento publicados en línea por la oficina del secretario del condado.
Sin embargo, no quedó claro de inmediato si los dos habían contraido oficialmente matrimonio. La secretaria del condado, Lynn Marie Goya, dijo que la licencia es válida hasta por un año.
"Puedo confirmar que Ben Affleck y Jennifer Lopez obtuvieron una licencia de matrimonio anoche, pero su certificado de matrimonio aún no se ha presentado", dijo en un comunicado a Reuters.
El sitio web de celebridades TMZ y la revista People, entre otros medios, informaron que Affleck y Lopez ya habían contraido nupcias.
La revista People, citando una fuente, dijo que la pareja se había casado durante una pequeña ceremonia privada. Reuters no ha verificado de forma independiente que la Affleck y Lopez haya contraido matrimonio.
Un representante de Affleck no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios. Los teléfonos sonaron sin respuesta en la agencia de talentos Creative Artists Agency de López.
Ben Affleck y Jennifer Lopez, un dúo glamoroso ampliamente conocido como "Bennifer", volvieron a estar juntos el año pasado después de casi 20 años. Se comprometieron en abril de este año.
En 2002, Affleck le dio a López un gran anillo de compromiso de diamantes rosas de 6,1 quilates, pero cancelaron abruptamente su boda en 2003 y se separaron unos meses después.
Jennifer Lopez y Ben Affleck en su boda el día de ayer.💗 pic.twitter.com/9XssQuK9UU— Jennifer Lopez Paraguay (@jlopy_) July 17, 2022