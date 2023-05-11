Legisladores republicanos acusan a la familia de Joe Biden de recibir dinero de China y Rumania

El presidente de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, publicó nuevos detalles que respaldarían las acusaciones sobre la familia de Joe Biden de haber recibido millones a través de entidades extranjeras de origen chino y rumano.

De acuerdo con Comer, cuando Joe Biden era vicepresidente de los Estados Unidos, los pagos se habrían realizado a través de empresas vinculados con Hunter Biden, su hijo.

“Quiero ser claro, este comité está investigando los turbios negocios del presidente Biden y su familia que capitalizan el cargo público de Joe Biden y ponen en riesgo la seguridad nacional de nuestro país”. James Comer / presidente de Supervisión de la Cámara de Representantes

Dice que el Comité obtuvo nuevos registros bancarios que demostrarían las transacciones. También alegan que, Hunter Biden, usó sus conexiones familiares para facilitar reuniones en 2016 con ciudadano serbio que se postulaba para ser Secretario General de las Naciones Unidas y el entonces asesor de seguridad nacional del vicepresidente, Colin Kahl.

De comprobarse los pagos, éstos plantearían dudas sobre las actividades comerciales del hijo de Joe Biden. Sin embargo, el comité no sugiere ilegalidad sobre pagos de fuentes extranjeras. Además, lo pagos tampoco indican el propósito de los mismos.

Un memorando revelado por Comer, permitiría evidenciar que los miembros de la familia Biden se han enriquecido a costa de su apellido. En este sentido, el presidente de Supervisión sugirió también que Joe Biden pudo haber sido influenciado inapropiadamente por los tratos financieros adelantados por los socios comerciales que tiene su familia.

Ante esta revelación, la Casa Blanca ha dicho que se trata de un "truco político."

🚨BREAKING🚨



Since taking the gavel in January, our committee has accelerated our investigation into the Biden family’s domestic and international business practices.



We want to update you on a few of our findings for this ongoing investigation.



🧵 — Oversight Committee (@GOPoversight) May 10, 2023

¿Cuáles son los pagos a la familia de Joe Biden?

Según Comer, los registros bancarios muestran que, cinco semanas después de la reunión del entonces vicepresidente, Joe Biden, con el presidente rumano Klaus Iohannis, en 2015, un ciudadano rumano asesorado por el hijo de Joe Biden, Gabriel Popoviciu, envió dinero a Rob Walker, una empresa cuyo socio es Hunter Biden.

Esta empresa recibió más de 3 millones de dólares entre noviembre de 2015 y mayo de 2017. También transfirió un millón, en varias cuotas, a Hunter Biden y otros socios comerciales.

Es, precisamente, Gabriel Popoviciu, quién pone contra las cuerdas al hijo de Joe Biden porque ser un rico ejecutivo rumano que fue condenado en 2016 por cargos de corrupción.

Los pagos se habrían efectuado mientras Joe Biden era vicepresidente de los Estados Unidos. Las transacciones se comprobarían en nuevos registros bancarios.|KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Por el lado chino, Comer dice que dos ciudadanos de esta nacionalidad realizaron pagos de 100 mil dólares a la corporación profesional de Hunter Biden a través de una compañía de energía respaldada por China. Los legisladores republicanos afirman que, al menos, uno de los dos individuos en mención, tenía vinculos con el Partido Comunista.

También dicen que los dos ciudadanos estaban conectados con un conglomerado energético chino, y que usaron el nombre de la compañía, para "sobornar e influir corruptamente en funcionarios extranjeros."

Ante todo este panorama, los republicanos dijeron que seguirán investigando los registros bancarios para conocer a fondo el origen y propósito de estos dineros que habrían llegado a manos de la familia de Joe Biden.