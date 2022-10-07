Joe Biden vislumbra un ‘armagedón’ ante amenazas de Putin

Durante su comparecencia en un acto de recaudación de fondos para el partido demócrata, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo referencia a las amenazas de Vladimir Putin por utilizar armas nucleares tácticas durante la guerra que sostiene con Ucrania y que podrían ocasionar un "armagedón" en el mundo.

De acuerdo con el mandatario norteamericano, esta situación conlleva “el mayor riesgo de este tipo desde la crisis de los misiles en Cuba”, por lo que afirmó que desde su administración se estaba intentando descifrar el accionar de Putin en los próximos meses, pues de seguir con la intención de utilizar armas nucleares se podría llegar a una destrucción sin precedentes.

"Por primera vez desde la crisis de los misiles en Cuba, tenemos una amenaza directa con el uso de armas nucleares, si de hecho las cosas continúan por el camino en que han avanzado", aseguró el presidente Biden este jueves 6 de octubre desde la ciudad de Nueva York.

No hemos enfrentado la perspectiva del armagedón desde Kennedy y la crisis de los misiles en Cuba Joe Biden

Joe Biden advirtió un “armagedón” si Rusia utiliza armas nucleares en Ucrania

Biden citó la Crisis de los Misiles en Cuba para referirse al armagedón

La situación a la que hizo referencia el actual mandatario estadounidense es respecto a lo ocurrido en 1962, bajo el mando del presidente John Kennedy, quien estuvo cerca del uso de armas nucleares contra la Unión Soviética, liderada en aquel entonces por Nikita Khrushchev, debido a la presencia de misiles soviéticos en el territorio de Cuba.

De acuerdo con Biden, Vladimir Putin "no está bromeando cuando habla sobre el uso potencial de armas nucleares tácticas o armas biológicas o químicas, porque su ejército, se podría decir, tiene significativos malos resultados".

"No creo que exista tal cosa como la capacidad de (usar) fácilmente un arma nuclear táctica y no terminar en armagedón", sentenció el mandatario estadounidense, no sin antes asegurar que él y su equipo de trabajo están buscando una vía de salida diplomática.

#ÚLTIMAHORA | El presidente de #Rusia, Vladimir Putin, firmó el decreto que anexa cuatro regiones ucranianas.



Se trata de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia.



Los detalles con @BravoLucy y @roberto_ruizg en @HechosAM pic.twitter.com/FkOArwCqow — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 30, 2022

¿Qué dijo Vladimir Putin sobre el uso de armas nucleares?

El pasado 21 de septiembre el mandatario ruso amenazó quienes han ayudado a Ucrania durante la invasión y aseguró que "empleará todos los medios a su disposición para proteger su territorio" y que Rusia "dispone también de varios medios de destrucción, y componentes distintos y más modernos que los de los países de la OTAN"; esto frente a los supuestos chantajes en su contra sobre armas nucleares.