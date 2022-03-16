Joe Biden aprueba 800 mdd en armamento para Ucrania

Joe Biden informó este miércoles que Estados Unidos aprobó un nuevo paquete de ayuda para Ucrania por 800 millones de dólares en armamento de defensa, una suma adicional a la que se aprobó la semana pasada de 200 millones.

Con este nuevo paquete económico, Estados Unidos envió una cifra sin precedentes de un millón de dólares en asistencia militar en menos de una semana para apoyar a Ucrania ante el conflicto con Rusia.

El presidente de Estados Unidos también informó que continuarán las sanciones económicas contra Rusia para obligar a Putin a frenar la operación militar en Ucrania que lleva más de 20 días.

Explicó que el apoyo de 800 millones de dólares en asistencia militar a Ucrania es para que pueda hacer frente a las fuerzas rusas y los ucranianos se fortalezcan en el “campo de batalla”, dijo Joe Biden.

"Apoyaremos la economía de Ucrania con asistencia financiera directa. Junto con nuestros aliados y socios, mantendremos la presión sobre la economía en ruinas de Putin, aislandolo en el escenario global. Ese es nuestro objetivo. Hacer que Putin pague el precio, debilitar su posición mientras fortalecer la mano de los ucranianos en el campo de batalla y en la mesa de negociaciones", dijo.

Tune in as I deliver remarks at an event celebrating the reauthorization of the Violence Against Women Act. https://t.co/QqwHDs1t5V — President Biden (@POTUS) March 16, 2022

¿Qué armamento enviará Joe Biden a Ucrania?

El mandatario Joe Biden indicó que desde antes de que comenzara la operación militar de Rusia en Ucrania, Estados Unidos ya había enviado asistencia en armamento, sin embargo, añadió que enviarán más armas para apoyar a Zelensky.

Joe Biden describió que los 800 millones de dólares en armamento incluyen 800 sistemas antiaéreos, “para continuar deteniendo a los helicópteros que atacan al pueblo ucraniano”.

Así como nueve mil sistemas antiblindaje “portátiles de alta precisión misiles montados en el hombro que las fuerzas ucranianas están utilizando para destruir tanques y vehículos blindados rusos”.

También incluirá siete mil armas pequeñas, ametralladoras, escopetas, lanzagranadas para equipar a los ucranianos, “incluidos los hombres y mujeres valientes que defienden sus ciudades como civiles y también están en el campo", dijo Joe Biden.

El mandatario estadounidense indicó que la batalla puede ser larga, por lo que Estados Unidos en colaboración con los aliados de la OTAN y la Unión Europea seguirán dotando de armamento defensivo a Ucrania.

También continuarán enviando ayuda humanitaria para apoyar a los desplazados dentro de Ucrania y a los refugiados que salieron de su territorio para resguardarse en otras naciones.