Joe Biden perdonará 10 mil dólares de deuda estudiantil

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, dijo que su gobierno perdonará 10 mil dólares en deuda estudiantil a muchos universitarios que ganan menos de 125 mil por año, también anunció que se extenderá el congelamiento de pagos hasta fin de año.

Mediante su cuenta de Twitter, Joe Biden anunció que la condonación de la deuda estudiantil es una promesa basada en “hacer crecer la economía desde abajo hacia arriba y hacia la mitad”.

“Obtener un título universitario o un certificado debería dar a cada persona en Estados Unidos una ventaja para asegurarse un futuro brillante. Pero para muchas personas, la deuda de los préstamos estudiantiles ha obstaculizado su capacidad para alcanzar sus sueños” indicó este miércoles el secretario de Educación, Miguel Cardona.

De acuerdo con datos del gobierno de Estados Unidos, la deuda estudiantil en el país asciende a 1.6 billones de dólares y la cifra va en aumento para más de 45 millones estudiantes, lo que representa una carga significativa para la clase media en el país.

In keeping with my campaign promise, my Administration is announcing a plan to give working and middle class families breathing room as they prepare to resume federal student loan payments in January 2023.



I'll have more details this afternoon. pic.twitter.com/kuZNqoMe4I — President Biden (@POTUS) August 24, 2022

Cabe resaltar que los estadunidenses tienen una enorme deuda en préstamos estudiantiles, resultado de unas tasas de matrícula universitarias sustancialmente más altas que en la mayoría de los países ricos, la mayor parte de la deuda estudiantil le pertenece al gobierno.

¿Qué es la deuda estudiantil en Estados Unidos?

Cuando los estudiantes de clase media terminan la secundaria y van a ingresar a una carrera universitaria en Estados Unidos, se ven obligados a solicitar préstamos para poder cubrir las colegiaturas, las cuales son altas incluso en escuelas públicas.

Y aunque los precios varían y algunas universidades son más caras que otras, estudiar en una escuela pública puede llegar a costar hasta 10 mil dólares anuales, razón por la que muchos estudiantes se endeudan.

En Estados Unidos los alumnos cuentan con diferentes opciones para pagar sus estudios en universidades, sin embargo la mayoría llevan al mismo camino: la deuda estudiantil, con la cual terminan debiéndole mayormente al gobierno, pero también a bancos o cooperativas de crédito.