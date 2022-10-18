Joe Biden propone plan para contrarrestar amenazas biológicas

Tras la pandemia de Covid-19, Joe Biden creó un plan para prepararse para una próxima emergencia de salud, también puso en marcha un proyecto que tiene como objetivo contrarrestar amenazas biológicas.

Por lo que, este martes Joe Biden firmó tres documentos sobre biodefensa, con la intención de establecer una estrategia y un plan de aplicación para que Estados Unidos esté preparando y evite la propagación de un nuevo virus.

El plan de Joe Biden para contrarrestar amenazas biológicas propone hacer frente a la liberación accidental de agentes biológicos y a las amenazas planteadas por grupos terroristas o adversarios, detalló la Casa Blanca.

Por lo que el presidente de Estados Unidos pidió a inteligencia vigilar las amenazas y realizar ejercicios anuales para que el país “se adapte a esta perspectiva de amenazas en evolución”.

|Reuters

¿En qué consiste el plan de Joe Biden contra armas biológicas?

El plan de Joe Biden para contrarrestar amenazas biológicas y prepararse para una próxima pandemia, exige que el Congreso apruebe una solicitud de 88 mil millones de dólares en cinco años para la preparación de biodefensa. El pedido se ha estancado mientras los parlamentarios discuten sobre el gasto público.

El objetivo es "prevenir las epidemias y los incidentes biológicos antes de que se produzcan, ya sean naturales, deliberados o accidentales", dijo Joe Biden.

Los interrogantes sobre el origen del coronavirus nunca se han resuelto del todo. Estados Unidos sospecha que el virus se originó en China, a pesar de que Pekín lo niega.

Cabe recordar que Estados Unidos fue uno de los países con más muertos por Covid-19, superando el millón de decesos por esta causa. California, Texas y Florida fueron los estados más castigados por el virus.

