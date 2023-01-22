Joe Biden ya tiene a su próximo jefe de Gabinete, después de Ron Klain

Tras la salida de Ron Klain, jefe de Gabinete de la Casa Blanca, el presidente Joe Biden ya tiene elegido a quien ocupará su cargo. Jeff Zients, excoordinador de políticas para la pandemia por Covid-19 será quien releve el cargo.

De acuerdo con la agencia Reuters, Ron Klain tiene previsto dejar su puesto en las próximas semanas. Se prevé que quien fuera la mano derecha de Joe Biden se dispone a dejar su cargo después del discurso sobre el Estado de la Unión que Biden tiene previsto pronunciar en el Congreso el próximo 7 de febrero.

El discurso del Estado de la Unión es una de las ceremonias más importantes de la política estadounidense.

Por su parte, Jeff Zients fue coordinador de Covid-19 en la Casa Blanca desde el inicio del mandato de Joe Biden a principios de 2021 hasta abril del año 2022. Se le atribuyó el éxito de supervisar e implementar los esfuerzos del mandatario para vacunar a los estadounidenses.

Joe Biden ya tiene a su próximo jefe de Gabinete|Reuters

¿Cuál es el puesto de jefe de Gabinete?

El puesto de jefe de Gabinete es considerado como uno de los más importantes de la Casa Blanca, pues es el principal responsable de manejar la agenda política del presidente y de garantizar la contratación del personal adecuado.

El cargo puede tener un alto índice de cansancio a medida que se acumulan las largas jornadas de trabajo, tan solo en el gobierno de Donald Trump pasó por cuatro jefes de Gabinete en cuatro años de mandato.

Documentos clasificados encontrados en residencia de Joe Biden

Cabe destacar que la salida de Ron Klain se produce en medio de un escándalo en el gobierno de Joe Biden, pues el Departamento de Justicia de EEUU halló documentos clasificados en la residencia familiar del mandatario.

Los documentos clasificados datan de cuando Joe Biden era vicepresidente de Barack Obama.

Por su parte, Joe Biden aclaró que su equipo legal halló algunos documentos que estaban almacenados en el lugar equivocado, asimismo, destacó que los entregaron inmediatamente al Ministerio de Justicia.