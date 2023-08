Jonathan fue agredido en Guadalajara; vive con una bala en su cabeza

Una pelea por poco termina en tragedia y con la vida de Jonathan, un adolescente de 15 años que fue víctima de un ataque armado. Un niño de tan solo 13 años le disparó en el pómulo derecho tras haber sostenido una pelea en la colonia Vicente Guerrero de Guadalajara, Jalisco.

“Me dijo, pos (sic) lo que quieras, ¿quieres que te pegue un balazo o qué? Y fue cuando yo le contesté: pues pégamelo si me lo vas a pegar. Y fue cuando él sacó la pluma y me pegó el balazo"; relató en entrevista para Fuerza Informativa Azteca, Jonathan, el menor de edad víctima de un balazo en la cabeza.

Los hechos no son recientes, pero hoy, tanto Jonathan como su familia, han decidido alzar la voz y dar a conocer lo ocurrido el miércoles 15 de febrero. Ese día, el adolescente acudió a un deportivo para jugar frontón con sus amigos pero un altercado surgió y la historia cambió.

Aunque Jonathan permaneció en coma durante 11 días y actualmente vive para contarlo, la bala que se encuentra incrustada en su cabeza le ha ocasionado dificultades para caminar y mover sus brazos.

¿Cuál es el proceso que enfrenta el agresor de 13 años en Guadalajara?

“La bala le entró directo al cerebelo y ya no nos daban expectativas de vida; conforme pasaron los días se pudo recuperar y ahorita acude a rehabilitación"; señaló Idania Regina Martínez, la mamá de Jonathan.

A casi seis meses del incidente, la familia de Jonathan pide se haga justicia por el adolescente, pues afirman que su agresor permanece en las calles, y que incluso, acude todavía al deportivo donde sucedió la agresión con la pistola tipo pluma.

“Yo siento que es un peligro para todos en la calle y en la escuela también, porque asiste así como si nada. Me da coraje e impotencia porque ellos (la familia del agresor) no se han venido a presentar ni mucho menos a decirme oigan qué ocupan, qué necesitan, nada, porque realmente lo que le hizo no fue cualquier cosa"; concluyó Idania Regina.

En tanto, el equipo de Fuerza Informativa Azteca Jalisco solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) conocer los avances respecto a la agresión que sufrió Jonathan, así como el proceso que actualmente se lleva con el menor que detonó el arma; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

De acuerdo con la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Jalisco, aquel menor a quien se le atribuya un hecho tipificado como delito en las leyes penales, no podrá ser juzgado como un adulto.