En Jordania murieron 10 personas por fuga de gas cloro

Al menos 10 personas muertas y 251 heridas dejó una fuga de gas cloro en el puerto de Aqaba en Jordania, cuando lo transportaban a Djibouti.

Autoridades de Jordania informaron que debido a una fuga de gas cloro de un almacenamiento dejó 10 personas muertas y 251 heridos que fueron trasladados a hospitales cercanos.

El incidente ocurrió en el puerto de Aqaba en Jordania. La fuga cloro se produjo cuando un tanque de 25 toneladas lleno de gas cloro era exportado a Djibouti y éste se cayó, informaron las autoridades locales.

Tras el incidente, la policía de Jordania pidió a los residentes de Aqaba que cerraran las ventas y permanecieran en sus casas por seguridad y salud.

DIEZ FALLECIDOS Y DECENAS DE HOSPITALIZADOS.



Tanque con gas venenoso cayó accidentalmente de una grua, en un puerto de Jordania: pic.twitter.com/IDcr9nvolH — Víctor Bolaños (@vichoguate) June 27, 2022

En un video publicado por un medio local, mostró un tanque de almacenamiento que cayó de un cabrestante y se estrelló contra la cubierta de un barco, seguido de gas de color amarillo que se elevó en el aire mientras la gente huía del para no respirar el gas cloro.

Equipos especializados llegaron al lugar y se enviaron aviones de evacuación. El primer ministro Bisher al-Khasawneh llegó a Aqaba y se dirigió a un hospital donde estaban siendo tratados algunos de los heridos que dejó la fuga del gas cloro.

¿Qué es el cloro gaseoso que provocó 10 muertes en Jordania?

De acuerdo con el Centro de Información de Sustancias Químicas, Emergencia y Medio Ambiente, el gas cloro es un gas de olor picante y color amarillo verdoso. Poco soluble en agua y soluble en álcalis.

Existe un cierto riesgo de explosión asociado con su producción y uso, por su alto poder oxidante.

El gas cloro es una sustancia altamente peligrosa para la salud. Es muy irritante de mucosas y del aparato respiratorio. Reacciona con los líquidos orgánicos formando ácidos, a altas concentraciones actúa como asfixiante al provocar espasmos en los músculos de la laringe y tumefacción de las mucosas.

La presencia de gas cloro en la atmósfera es, hasta cierto punto, detectable debido a su olor característico y a sus propiedades irritantes.

