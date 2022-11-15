Adán Augusto da posesión a Jorge Nuño como nuevo titular de la SICT

Adán Augusto, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), dio posesión a Jorge Nuño Lara como nuevo secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en sustitución de Jorge Arganis.

A través de un comunicado, el gobierno de México detalló que Jorge Nuño Lara hasta ayer se desempeñó como subsecretario de la SICT.

Al asumir la titularidad de la SICT, Jorge Nuño explicó que el sector es vital para el avance de la economía y estratégico para la consolidación de la transformación de México, bajo la perspectiva de la inclusión y la justicia social.

¿Qué ha hecho Jorge Nuño en la Secretaría de Comunicación y Transportes?

De acuerdo con el comunicado, desde abril de 2021 Jorge Nuño Lara promovió y ejecutó desde la SICT 46 proyectos carreteros con inversión de 318 mil 468 millones de pesos y la generación de 215 mil 028 empleos, fortaleciendo la creación de infraestructura carretera.

Jorge Nuño trabajó en la estrategia para reactivar la economía del país, ya que durante su gestión iniciaron los trabajos de 29 autopistas con inversión de 130 mil 826 millones de pesos que significan 128 mil 933 empleos, lo que representa el 0.26% del Producto Interno Bruto (PIB); de estas acciones, para 2023 entran en ejecución 14 proyectos carreteros, que implican inversión de 37 mil 502 millones de pesos.

Desde la subsecretaría de la SICT, Jorge Nuño consolidó la conclusión de la Línea 3 del Tren Eléctrico Urbano de Guadalajara con inversión de 34 mil millones de pesos para beneficio de tres millones de personas.

También se llevaron a cabo proyectos prioritarios para la SICT como las vías de acceso AIFA; las carreteras Barranca Larga-Ventanilla y Mitla-Tehuantepec, proyectos clave para el estado de Oaxaca y su conexión con la costa del Pacífico; el puente Nichupté, en Cancún, el cual dinamizará la movilidad en esa zona turística; así como el distribuidor Libramiento Poniente Acapulco, en Guerrero, entre otros.