Diputado José Antonio García renuncia al PAN y se va a Morena

José Antonio García García, quien fuera diputado federal por el Estado de México del Partido Acción Nacional (PAN), abandonó a su partido para sumarse al proyecto de la recién gobernadora electa del estado, Delfina Gómez, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El anuncio oficial lo realizó el pasado miércoles 2 de agosto en la conferencia de prensa del coordinador del grupo parlamentario de Morena de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco.

“Él ya nos había hecho saber que sentía afinidad por nuestro proyecto transformador y que lo veía como una opción que podía alinearse más al pensamiento que él tiene como político del Estado de México”, expuso.

Cada vez son más quienes se suman al proyecto de la Cuarta Transformación para ayudar al pueblo. Hoy, viendo por el bienestar de las y los mexiquenses y haciendo equipo para esta nueva etapa en el Estado de México, recibimos al diputado federal José Antonio García García, quien… pic.twitter.com/MeN8qveN3B — Horacio Duarte Olivares (@horacioduarteo) July 31, 2023

José Antonio García niega que su salto a Morena es para buscar ser presidente de Huixquilucan

En la conferencia de prensa, el expanista negó que su "salto" a Morena sea con el propósito de buscar la candidatura municipal de Huixquilucán, donde aseguró que sufre de "amedrentamiento y amenazas".

“Eso sí, lo quiero dejar claro, no lo hago por una candidatura u otro tipo de participación, lo que queremos es plena libertad de pensamiento para poder reactivar la posibilidad de una mejor calidad de vida para todas y todos los mexiquenses”, señaló José Antonio García.

Afirmó que ahora caminará de la mano de Delfina Gómez, gobernadora que fue electa "en beneficio de los mexiquenses".

Cabe señalar que el diputado formó parte del partido blanquiazul durante 14 años. Con esta incorporación, la bancada de Morena sumó 201 integrantes en la Cámara de Diputados, mientras que el PAN se queda con 113.

Diputado le da la bienvenida a José Antonio García a Morena

A través de su cuenta de Twitter, el diputado Horacio Duarte Olivares le dio la bienvenida a José Antonio García García "quien será otro aliado para este movimiento transformador que encabeza la maestra Delfina Gómez". En ese sentido, afirmó que cada vez son más quienes se suman al proyecto de la 4T.

Cabe recordar que el pasado 21 de junio, el diputado José Gonzálo Espina renunció también al blanquiazul para sumarse al equipo de trabajo de la corcholata Claudia Sheinbaum, quien busca ser la líder de la Coordinación de la Cuarta Transformación.