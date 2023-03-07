José Ramón Gómez rinde protesta como senador de Morena en Tamaulipas

Este martes 07 de marzo de 2023, José Ramón Gómez Leal rindió protesta como senador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por el estado de Tamaulipas.

El ahora legislador fue electo recientemente en esa entidad luego del fallecimiento del senador Faustino López Vargas, suplente del senador Américo Villarreal, ahora gobernador de Tamaulipas.

Tras la muerte de Faustino López Vargas, el Senado de la República Mexicana aprobó el decreto para convocar a la elección extraordinaria, la cual se llevó a cabo el pasado 19 de febrero de 2023.

José Gómez Leal rindió protesta como senador de @PartidoMorenaMx por #Tamaulipas.



El ahora legislador fue electo luego del fallecimiento del senador Faustino López, suplente del senador Américo Villarreal, ahora gobernador del estado. pic.twitter.com/EiiJivnTpL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 7, 2023

¿Quién es José Gómez Leal?

José Ramón Gómez, de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena y el Partido del Trabajo (PT) recibió un total de 429 mil 988 votos, lo arrojado por el PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares).

Esto quiere decir que el ahora senador de Tamaulipas recibió el 71.3% de los votos. La participación ciudadana en las elecciones extraordinarias del estado fue del 21.9%, 3 de cada 10 personas que se encuentran en el padrón electoral salieron a votar.

José Ramón Gómez comenzó en la política desde 1997, a la edad de 20 años se unió al Partido Acción Nacional (PAN). Es hermano de Mariana, actual esposa del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, quien terminó su mandato en 2022.

En 2008 JR, como también se le conoce, fue electo como regidor en el municipio de Reynosa. En 2010 fue electo diputado por representación proporcional para el Congreso de Tamaulipas.

José Ramón Gómez en el Senado de la República|Twitter @JonyTorresMx

En 2013, José Ramón Gómez, ahora senador, buscó la presidencia municipal de Reynosa, pero perdió frente a Jesús María Moreno Ibarra; sin embargo, JR impugnó la decisión y tras un recuento de votos logró la candidatura.

Asimismo, perdió frente a José Elías Leal por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Después de esto, renunció al partido blanquiazul y se unió a las filas del partido guinda entre 2017 y 2018. Cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganó la presidencia de la República en 2018, José Ramón Gómez fue nombrado Delegado de Programas de Desarrollo en su entidad.