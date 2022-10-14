Detienen a joven de 15 años por tiroteo en Carolina del Norte

La policía de Estados Unidos detuvo a un joven de 15 años como sospechoso del tiroteo en Carolina del Norte, que dejó cinco muertos en la ciudad de Raleigh. De acuerdo con las autoridades, el adolescente se encuentra hospitalizado en estado crítico.

Estella Patterson, jefa de la policía de Raleigh, explicó que el joven de 15 años fue detenido después del tiroteo cerca de Neuse River Greenway, un área para caminar y andar en bicicleta, donde se enfrentó a balazos con la policía y lograron arrestarlo en una residencia.

Patterson no dio más detalles sobre el nombre del sospechoso ni cómo resultó herido. Añadió que aún se investigan las causas del tiroteo en un vecindario de clase media en Raleigh.

The suspect has been taken into custody. — Raleigh Police (@raleighpolice) October 14, 2022

Durante el tiroteo en Carolina del Norte murió un policía identificado como Gabriel Torres, quien se dirigía a su trabajo cuando ocurrió la masacre, entre las víctimas también hay tres mujeres de 52, 35 y 94 años, así como un adolescente de 16.

Dos personas resultaron heridas: un oficial de policía que fue tratado y dado de alta, y una mujer de 59 años que estaba hospitalizada en estado grave, dijo Patterson.

¿Cómo ocurrió el tiroteo en Carolina del Norte?

El tiroteo en Carolina del Norte comenzó a las 17:00 (hora local) en las calles del barrio Hedingham de Raleigh, donde se les dijo a los residentes que permanecieran en sus casas durante horas mientras la policía realizaba una persecución masiva.

Tiroteo en Carolina del Norte, EEUU, deja múltiples muertos pic.twitter.com/f1yCh7QL6L — Eugenia (@TorrUgenia) October 14, 2022

Las autoridades dijeron que los tiroteos inquietaron a los residentes de la capital del estado, una ciudad de unos 500 mil habitantes conocida como un centro de investigación de alta tecnología.

Hubo múltiples escenas del crimen asociadas con la situación de tiroteo activo, agregó el informe de la policía.

El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, dijo: “Esta noche, el terror ha llegado a nuestra puerta. La pesadilla de cada comunidad ha llegado a Raleigh”.