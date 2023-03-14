Joven denuncia acoso de su vecina que lo vigila desde hace 6 años

Un joven, nombre Luis Lozada, denunció mediante un hilo en su cuenta de Twitter el acoso que recibe por parte de su vecina desde hace seis años. La víctima contó que la mujer se la pasa vigilándolo e insultándolo por su orientación sexual.

El afectado describió que la situación se salió de control, por lo que tomó la decisión de exhibir en redes sociales a su vecina, en un intento de que el acoso hacia él y a su familia se detenga.

“Quiero hacer una denuncia pública a Heidee Yesenia Álvarez Lozano por el acoso sistemático que ha venido haciendo a mí y a toda mi familia durante más de 6 años. Jamás pensé verme en la obligación de contarlo todo en un hilo, pero creo que la situación ya sobrepasó los límites”, escribió el hombre en la cuenta de Twitter @ItsLuisWitness.

Quiero hacer una denuncia pública a HEIDEE JESENIA ÁLVAREZ LOZANO por el acoso sistemático que ha venido haciendo a mí y a toda mi familia durante más de 6 años.



Jamás pensé verme en la obligación de contarlo todo en un hilo, pero creo que la situación ya sobrepasó los límites. pic.twitter.com/ezNkjuMZPx — Luis Lozada (@ItsLuisWitness) March 14, 2023

Joven denuncia acoso de su vecina

Al iniciar su publicación, el joven aclaró que la mujer vive enfrente de su casa, sin embargo, no tienen ningún tipo de relación de amistad, por lo que ella es una desconocida para él y su familia.

Añadió que su vecina lleva al menos seis años acosando e insultando a su familia con adjetivos racistas y clasistas. Además, la mujer pasa horas en su ventana viendo la casa del joven.

La situación de acoso obliga a la familia a cerrar las cortinas de sus ventanas para que la mujer se vaya y deje de vigilarlos.

“Si la cerramos en su totalidad, ella se va. Pero si dejamos un poquito abierto, ella busca el ángulo para seguir ahí”, se lee en el hilo de Twitter.

El joven explicó que en un principio la mujer les gritaba insultos desde su casa, pero recientemente, tocó el timbre y comenzó a agredir a su mamá, por ellos la señora presentó una denuncia contra la vecina por la agresión, pero actualmente se encuentra “archivada”.

“A día de hoy, esa denuncia se encuentra archivada, pero un dato curioso, es que Heydee evadió el examen psicológico cuando todo estaba en investigación”.

Luis describió que pese a la denuncia, la mujer continuó con el acoso y las agresiones e incluso se intensificaron.

“Del mismo modo, yo también temo por mi integridad, ya que teniendo el precedente de la agresión por parte de ella hacía mi mamá, no es tan descabello pensar que pueda cometerme un crimen de odio por el simple hecho de ser una persona homosexual”, compartió Luis Lozada.