Joven hindú es considerado un dios por tener cola; así lo ‘adoran’ en India

En India, un joven hindú, de 14 años, es 'adorado' como un dios por poseer un mechón de cabello negro que crece desde la parte inferior de su espalda y se extiende hacia afuera, similar a una cola; sin embargo, el atributo no es de su agrado e incluso piensa en quitárselo.

Desde su infancia, Suresh ha tenido un extraño crecimiento de pelo en su espalda que alcanza cerca de 60 centímetros, debido a su largo, el joven se peina este mechón en forma de trenza dando la apariencia de una cola, lo que le ha valido para que los residentes de Barwani, en Madhya Pradesh, India, lo comparen con Shri Hanuman: un dios hindú que de igual forma posee una larga cola de mono.

¿Por qué el joven hindú posee una "cola" en la espalda?

El joven Suresh ha visitado decenas de médicos en su ciudad, que sugieren su cola es el resultado de una condición genética, mientras que otros creen que podría estar relacionada con una deficiencia nutricional durante el embarazo de su madre. Aunque hasta ahora nadie ha logrado darle una respuesta certera.

Lo cierto es que pese a la incidencia por quitarse el mechón de pelo que crece de su espalda, le ha sido imposible deshacerse de él, ya que cuando era pequeño intentó cortarlo, lo que resultó en una grave enfermedad.

Joven hindú posee una cola de pelo en India



Joven hindú quiere quitarse su cola; 'me impide hacer mi vida'

Hoy en día el adolescente se encuentra desesperado por deshacerse del mechón de pelo, porque aunque algunos residentes de la India lo adoren como un dios, también ha sido víctima de bullying por parte de sus compañeros.

El joven hindú ha mencionado que el mechón de pelo le resulta irritante, interfiere en su sueño y limita la ropa que puede usar. Además, siente dolor al sentarse o levantarse, lo cual dificulta su concentración en los estudios.

El objetivo de Suresh de dar a conocer su caso a nivel internacional es buscar una solución, ya que los médicos parecen no poder ayudarlo en este aspecto, porque al parecer, de cortarse la cola, podría morir, según detallan medios locales.