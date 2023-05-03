Buscaban jóvenes desaparecidas y encontraron siete muertos en Oklahoma

La policía encontró siete cadáveres en Oklahoma. Los cuerpos fueron encontrados en una pequeña propiedad en Henryetta, según el sheriff del condado. Los restos, hasta el momento, podrían ser de dos jóvenes desaparecidas.

Las identidades de las mujeres son: Ivy Webster de 14 años y Brittany Brewer de 16. Por su parte, la policía confirmó que el agresor sexual convicto, Jesse McFadden, está dentro de los restos encontrados.

Dos de los cadáveres en Oklahoma corresponderían, hasta el momento, a jóvenes desaparecidas entre 14 y 16 años. Delincuente sexual está dentro de los cadáveres.

Es probable que entre los demás restos encontrados que acompañan a McFadden se encuentren miembros de su familia. Las autoridades advirtieron que ninguna de estas víctimas había sido identificada aún por el médico forense del condado.

El condado emitió una alerta a primera hora del lunes por las dos jóvenes desaparecidas pero se canceló después de encontrar los cuerpos.

“Nuestros corazones están con las familias, los amigos, los compañeros de clase y todos los demás. Es simplemente una tragedia”. Eddy Rice / Sheriff del condado de Okmulgee

El sheriff dijo que los agentes llegaron para registrar la propiedad y encontraron los cadáveres. La investigación reveló que, Britanny Brewer había ido a pasar el fin de semana con la familia McFadden, citando a su padre, Nathan Brewer. Se suponía que debía haber regresado a casa el domingo por la noche, pero nunca llegó.

"Brittany era una persona extrovertida", dijo Brewer. "De hecho, fue seleccionada para ser Miss Henryetta en julio para el Concurso Nacional de Miss en Tulsa, y ahora no va a llegar porque está muerta. Se ha ido".

El delincuente sexual Jesse McFadden, de 39 años, tenía previsto comenzar un juicio el lunes por utilizar un teléfono móvil mientras estaba en prisión para enviar mensajes sexuales a una adolescente.

El registro de delincuentes sexuales de Oklahoma confirma que McFadden vivía en la dirección donde se encontraron los cadáveres. Gerald Davidson, portavoz de la Oficina de Investigación del Estado, dijo que una persona informó el lunes al grupo de trabajo de delitos violentos de la oficina del fiscal del distrito del condado de Okmulgee, que las dos jóvenes desaparecidas podrían estar en presencia de alguien en la propiedad de Holly Road, a las afueras de Henryetta.

Los agentes del sheriff acudieron dos veces al lugar de los hechos. La primera vez, no entraron en contacto con nadie, pero en su segunda visita descubrieron pruebas que les condujeron a los cuerpos.

Justin and Ashleigh Webster say they’re living a nightmare they hope no other family has to go through. Police say their 14-year-old daughter Ivy is among the seven bodies found near Henryetta, Oklahoma https://t.co/5lbnum6xWY pic.twitter.com/fknhDHTs1H — Reuters (@Reuters) May 3, 2023

¿Qué dice el sistema escolar sobre las jóvenes desaparecidas?

Las Escuelas Públicas de Henryetta señalaron estar afligidas "por la tragedia de la perdida de varios de sus estudiantes. “Nuestros corazones están dolidos y hemos considerado lo que sería mejor para nuestros estudiantes en los próximos días”, dijo el sistema escolar.

Sobre este macabro hallazgo que involucraría a las dos jóvenes desaparecidas, agregaron que las clases no se cancelarían y que los estudiantes tendrán acceso a clérigos reliciosos y profesionales de la salud mental en caso de requerirlos.

“Entendemos si creen que es más apropiado mantener a los estudiantes en casa. Sigan manteniendo a estas familias en sus pensamientos y oraciones”, dijeron.

Henryetta se ubica en el centro de Oklahoma y tiene una población de 5.640 personas según el censo de Estados Unidos realizado en 2020.