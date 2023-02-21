Presentan jóvenes grupo de apoyo a Claudia Sheinbaum

Con la señal de la “C” en sus manos confirman jóvenes que para ellos, la mejor opción para ganar la encuesta de Morena para la candidatura presidencial es la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Camila Martínez, integrante de este grupo de apoyo de la Ciudad de México confía en que Claudia ganará la encuesta porque es una de las más cercanas al presidente y es la que mejor entiende la Cuarta Transformación, la que comparte nuestras agendas y la que más entiende la concepción de justicia social.

Los jóvenes resaltaron la trayectoria de la lucha estudiantil de la académica y científica mexicana.

"Claudia nos representa desde la lucha estudiantil como universitaria, es un ejemplo para todos los jóvenes de que defendió las cuotas para que no se aumentaran en la UNAM, por eso y más, pues, los jóvenes queremos que sea Claudia Sheinbaum Pardo la próxima presidenta", asegura Juan de Dios Cota, proveniente de Sinaloa.

También destacaron su lucha por la igualdad de género.

“¿Por qué es Claudia? porque es una mujer y creemos que es momento de que ahora seamos escuchadas, es momento de que ahora gobernemos y es momento de romper el techo de cristal que tanto nos han limitado", dijo Arlyn Medrano, quien apoya desde el estado Nayarit.

Vía redes sociales, buscarán expandir y difundir su mensaje.

Por todo ello confirmaron que a través de todas la redes sociales expandirán este movimiento.

"Nunca nos vamos a cansar Yo creo que es un aspecto de la juventud inherente en que somos revolucionarios en que seguimos luchando para que a todas y a todos nos vaya bien para que ningún joven se quede afuera y ningún joven en México se queda atrás", dice Ángel Argueyo, integrante de Chiapas.

El movimiento nacional #JóvenesClaudia informó que tras 62 asambleas de todo el país, más de 100 mil personas, conforman ya este proyecto político, en el que aseguran, todos caben.